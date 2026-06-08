Perez tái đắc cử Chủ tịch Real, xác nhận Mourinho trở lại

Ngày 8/6, Florentino Perez tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Real Madrid đến năm 2030 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mới nhất.

Bài đăng trên trang chủ Real xác nhận đương kim Chủ tịch Perez sẽ tiếp tục lãnh đạo Real Madrid trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Ngay sau khi tái đắc cử, vị lãnh đạo 79 tuổi lập tức phát đi những tín hiệu mạnh mẽ về một cuộc cải tổ lớn tại sân Bernabeu, với tâm điểm là sự trở lại của Jose Mourinho cùng một bản hợp đồng trị giá hơn 150 triệu euro.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi tiếp tục tự hào về sân vận động Santiago Bernabeu, sân vận động tuyệt vời nhất thế giới. Tự hào khi sở hữu những cầu thủ hay nhất thế giới, tự hào chào đón sự trở lại của một trong những huấn luyện viên hàng đầu thế giới, một người Madridista đích thực như Jose Mourinho. Và hãy yên tâm rằng chừng nào tôi còn là chủ tịch, Real Madrid đã, đang và sẽ luôn thuộc về các hội viên của mình".

Chiến thắng trước ứng viên Enrique Riquelme giúp Perez kéo dài nhiệm kỳ thêm 4 năm, tiếp tục duy trì quyền lực tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Dưới thời ông, Real Madrid giành 7 trong tổng số 15 chức vô địch Champions League của CLB.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để Real Madrid giành thêm nhiều danh hiệu", Perez tuyên bố trong buổi ăn mừng sau bầu cử.

Thông tin gây chú ý nhất là việc Mourinho được xác nhận sẽ trở lại Bernabeu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 và được xem là lựa chọn lý tưởng để khôi phục bản sắc chiến thắng sau hai mùa giải trắng tay của đội bóng.

Perez không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Mourinho khi khẳng định ông tự hào khi một trong những HLV hay nhất thế giới chuẩn bị trở lại Real Madrid. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong kế hoạch tái thiết đội bóng sau giai đoạn sa sút gần đây.

Bên cạnh việc thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Perez cũng cam kết đầu tư mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng. Real Madrid nhắm tới các mục tiêu như Denzel Dumfries và Ibrahima Konate nhằm gia cố hàng thủ.

Đáng chú ý hơn cả là lời hứa mang về một "Galactico" mới với mức phí chuyển nhượng vượt mốc 150 triệu euro. Danh tính ngôi sao này chưa được tiết lộ nhưng truyền thông châu Âu cho biết Michael Olise và Vitinha đang là hai ứng viên nổi bật nhất.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.