Fernandez bị trừng phạt trong trận thua MU

Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), Enzo Fernandez bị tước băng đội trưởng khi Chelsea thua MU 0-1 thuộc vòng 33 Premier League.

Dù trở lại sau án treo giò nội bộ, Fernandez chưa lấy lại vị thế tại Chelsea. Ở cuộc tiếp đón MU trên sân Stamford Bridge, HLV Liam Rosenior trao băng đội trưởng cho Moises Caicedo, bất chấp Fernandez có tên trong đội hình xuất phát. Đây được xem là tín hiệu cho thấy tiền vệ người Argentina vẫn đang chịu những hệ quả từ lùm xùm gần đây.

Trước đó, Fernandez bị CLB kỷ luật treo giò 2 trận sau loạt phát biểu trong đợt tập trung đội tuyển tháng 3. Anh bóng gió về khả năng rời Chelsea và được cho là có liên hệ với Real Madrid. Hệ quả là cựu sao Benfica bị loại khỏi trận thắng Port Vale tại FA Cup và thất bại trước Man City ở Premier League.

Fernandez chưa khôi phục được hoàn toàn niềm tin. Trong bối cảnh đội trưởng Reece James vắng mặt vì chấn thương gân kheo, tiền vệ 25 tuổi không còn được lựa chọn. Thay vào đó, Caicedo được trao trọng trách dẫn dắt đội bóng.

Theo tiết lộ từ người đại diện Javier Pastore, Fernandez chủ động xin lỗi ban lãnh đạo, ban huấn luyện và toàn đội. Tuy nhiên, động thái mới nhất cho thấy Chelsea vẫn đang xử lý vụ việc một cách thận trọng. Việc tước băng đội trưởng được xem là thông điệp cứng rắn từ ban lãnh đạo.

Trận này, Fernandez chơi khá ổn khi tạo ra tới 5 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội), chuyền chính xác 89%, tung ra 3 cú sút và được Sofa Score chấm 7,6 điểm - cao nhất bên phía Chelsea. Tuy nhiên, Fernandez buộc phải rời sân ở phút 88 do chấn thương.

Chung cuộc, Chelsea thua 0-1 trước MU bởi bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha.

Highlights Chelsea 0-1 MU

