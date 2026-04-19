Khi nào MU có vé Champions League?

Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), chiến thắng 1-0 trước Chelsea giúp MU tiến sát tấm vé dự giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Bruno Fernandes cùng đồng đội hạ Chelsea.

Sau 33 vòng, MU đứng thứ 3 với 58 điểm và hơn đội đứng thứ 6, chính là Chelsea đến 10 điểm. Trong bối cảnh Premier League sẽ có 5 suất dự Champions League mùa tới, nhiệm vụ của thầy trò HLV Michael Carrick trở nên dễ dàng hơn.

"Quỷ đỏ" sẽ ngay lập tức có vé trở lại giải đấu cúp danh giá nhất lục địa già mùa 2026/27, nếu thắng cả Brentford và Liverpool ở 2 vòng tiếp theo. Trận derby nước Anh tại Old Trafford vào ngày 3/5 không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn định đoạt cuộc đua giành vé dự Champions League của cả MU lẫn Liverpool.

Nếu không thể thắng 2 trận tiếp theo, MU vẫn sáng cửa kết thúc mùa giải trong top 5, khi chỉ cần thắng 2 trận bất kỳ trong phần còn lại của mùa giải. Khi đó, MU sẽ có 64 điểm, trong khi các đối thủ ngoài top 5 chỉ có tối đa 63 điểm. Sau Brentford và Liverpool, các đối thủ MU phải gặp sẽ là Sunderland, Nottingham và Brighton.

HLV Carrick đang làm tốt nhiệm vụ vực dậy MU sau quãng thời gian khủng hoảng dưới thời Ruben Amorim. Ở mùa này, đội chủ sân Old Trafford có phong độ tốt ở các trận cầu lớn, khi hạ Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham,...

Với những gì đã thể hiện, tấm vé trở lại Champions League sau 2 mùa giải vắng bóng là phần thưởng xứng đáng cho nửa đỏ thành Manchester.

Bảng xếp hạng Premier League.

