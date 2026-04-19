Hạ Chelsea, MU tiến sát vé dự Champions League

Rạng sáng 19/4, Matheus Cunha ghi bàn duy nhất giúp Manchester United đánh bại Chelsea 1-0 trên sân Stamford Bridge ở vòng 33 Premier League.

Cơn khủng hoảng tại Stamford Bridge đã chạm đáy khi Chelsea lập cú đúp thất bại trong một mùa trước MU sau 6 năm. Trận thua này còn đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1998, "The Blues" phải nhận 4 thất bại liên tiếp trên sân nhà tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Ở bên kia chiến tuyến, MU giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 58 điểm, hơn 10 điểm so với đội xếp thứ 6, chính là Chelsea, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh sẽ có 5 suất dự Champions League 2026/27.

Cunha sắm vai người hùng của đội khách.

Bước vào trận cầu tâm điểm với áp lực đè nặng, Chelsea thực tế là đội chơi chủ động hơn trong hiệp một đầy thận trọng. Tài năng trẻ Estevao đã ở rất gần bàn thắng mở tỷ số khi cú dứt điểm kỹ thuật của anh đưa bóng chạm cột. Tuy nhiên, vận đen bám đuổi đội chủ nhà khi ngay sau đó ngôi sao này phải rời sân vì chấn thương.

Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Chelsea, Manchester United đã tung đòn trừng phạt sắc lẹm. Từ đường chuyền ngược dọn cỗ của Bruno Fernandes, Matheus Cunha băng vào dứt điểm gọn gàng, hạ thủ môn.

Hiệp hai chứng kiến nỗ lực tột độ của thầy trò Liam Rosenior. Thần may mắn đã ngoảnh mặt với đội chủ sân Stamford Bridge khi khung gỗ hai lần từ chối các pha dứt điểm của Liam Delap và Wesley Fofana.

Dù Moises Caicedo hay Cole Palmer đã nỗ lực bắn phá ở những phút cuối, hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick đã đứng vững để bảo vệ thành quả.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD