Hàn Quốc có thực sự lớn hơn sau World Cup 2002 tai tiếng?

World Cup 2002 từng đưa Hàn Quốc lên đỉnh cao chưa từng có của bóng đá châu Á với tấm vé vào bán kết nhưng cũng khiến bóng đá Hàn Quốc chịu tai tiếng về trọng tài.

Hàn Quốc vượt qua Iraq tại vòng loại World Cup.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, đội tuyển xứ kim chi vẫn hiện diện đều đặn ở sân chơi lớn nhất thế giới, sản sinh ra nhiều ngôi sao tầm cỡ và đôi lúc tạo nên những cú sốc đáng nhớ. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó: Hàn Quốc đã thực sự lớn mạnh sau World Cup 2002, hay vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của giải đấu tai tiếng năm nào?

Từ hiện tượng gây tranh cãi đến đội tuyển hàng đầu châu Á

Sau World Cup 2002, điều tích cực nhất mà Hàn Quốc làm được là duy trì vị thế ổn định ở đẳng cấp cao của bóng đá châu Á. Không giống nhiều “hiện tượng một mùa”, đội tuyển này liên tục góp mặt ở các kỳ World Cup và thường xuyên cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh hơn.

Tại World Cup 2006 ở Đức, Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng, nhưng họ vẫn để lại hình ảnh của một tập thể giàu thể lực và tổ chức tốt. Bốn năm sau tại Nam Phi, đại diện châu Á vào tới vòng 1/8 trước khi thua Uruguay. Đó là lần đầu tiên Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup mà không có lợi thế chủ nhà, qua đó phần nào chứng minh thành công năm 2002 không hoàn toàn dựa vào yếu tố sân nhà hay các quyết định gây tranh cãi.

World Cup 2014 tại Brazil là bước lùi khi Hàn Quốc bị loại sớm. Tuy nhiên, họ lại tạo ra một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá châu Á ở World Cup 2018. Trong trận đấu cuối vòng bảng, Hàn Quốc đánh bại đương kim vô địch Đức 2-0 bằng lối chơi kỷ luật và phản công sắc bén. Dù vẫn bị loại, chiến thắng ấy cho thấy họ đủ khả năng tạo nên khác biệt trước các đội bóng hàng đầu thế giới.

Đến World Cup 2022 tại Qatar, Hàn Quốc tiếp tục vượt qua vòng bảng sau chiến thắng kịch tính trước Bồ Đào Nha. Dưới sự dẫn dắt của ngôi sao Son Heung-min, đội bóng xứ kim chi trình diễn bộ mặt hiện đại hơn: tốc độ, pressing mạnh và tinh thần chiến đấu cao. Dù thua Brazil ở vòng 1/8, việc hai lần lọt vào vòng knock-out trong 5 kỳ World Cup hậu 2002 là thành tích mà không nhiều đội tuyển châu Á làm được.

Quan trọng hơn, Hàn Quốc giờ không còn chỉ được nhắc đến như “đội chủ nhà gây tranh cãi”. Họ sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, có hệ thống đào tạo bài bản và nền bóng đá chuyên nghiệp phát triển bền vững. So với thời điểm 2002, hình ảnh của bóng đá Hàn Quốc rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Hàn Quốc hạ Bồ Đào Nha tại World Cup 2022.

Nhưng cái bóng của năm 2002 vẫn chưa biến mất

Dù vậy, Hàn Quốc vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi ký ức nặng nề của World Cup 2002. Nguyên nhân lớn nhất là họ chưa từng tái lập kỳ tích bán kết sau hơn 20 năm.

Thực tế, khoảng cách giữa Hàn Quốc và các cường quốc bóng đá vẫn còn khá lớn. Mỗi khi gặp những đội tuyển hàng đầu ở vòng knock-out, đại diện châu Á thường bộc lộ hạn chế về đẳng cấp kỹ thuật và chiều sâu đội hình. Trận thua Brazil 1-4 năm 2022 là ví dụ rõ ràng cho khác biệt ấy.

Ngoài ra, World Cup 2002 vẫn là “vết gợn” rất khó xóa trong mắt người hâm mộ quốc tế. Những quyết định gây tranh cãi ở các trận gặp Italy và Tây Ban Nha thường xuyên bị nhắc lại mỗi khi Hàn Quốc tạo nên bất ngờ ở sân chơi lớn. Với nhiều người, hành trình vào bán kết năm đó vẫn mang cảm giác thiếu thuyết phục, bất chấp những tiến bộ thực sự mà bóng đá Hàn Quốc đạt được sau này.

Một nghịch lý xuất hiện: World Cup 2002 vừa là niềm tự hào lớn nhất, vừa là cái bóng lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc. Nó giúp họ bước ra ánh sáng, nhưng cũng khiến mọi thành công sau này luôn bị đặt dưới sự nghi ngờ.

Dẫu vậy, nếu nhìn công bằng, Hàn Quốc đã chứng minh họ không phải hiện tượng nhất thời. Việc duy trì sức cạnh tranh suốt nhiều kỳ World Cup, sản sinh các ngôi sao đẳng cấp quốc tế và liên tục nằm trong nhóm mạnh nhất châu Á cho thấy họ thực sự đã lớn hơn sau năm 2002.

Chỉ có điều, để được thừa nhận hoàn toàn, Hàn Quốc có lẽ vẫn cần thêm một kỳ World Cup đủ thành công và đủ sạch tranh cãi để thế giới nhớ đến họ vì bóng đá, thay vì vì những tiếng còi năm nào. Nếu vượt qua vòng bảng trước Mexico, Nam Phi và Czech, đội tuyển Hàn Quốc sẽ có 2 lần liên tiếp vượt vũ môn. Khi đó, Hàn Quốc mới chứng tỏ họ có sự lớn mạnh thật sự.