Khoảng trống lớn nhất trong di sản của Ronaldo

Dù có thể chạm mốc 1.000 bàn thắng, Cristiano Ronaldo vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong sự nghiệp là chiếc cúp vàng World Cup.

Ronaldo chinh phục gần như mọi đỉnh cao của bóng đá thế giới. Năm Quả bóng vàng, 5 danh hiệu Champions League, chức vô địch Euro 2016 cùng hàng loạt kỷ lục ghi bàn biến anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Thế nhưng, giữa bộ sưu tập đồ sộ ấy vẫn còn một khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy: World Cup.

Khi tiếng còi mãn cuộc trận tứ kết World Cup 2022 giữa Bồ Đào Nha và Morocco vang lên, Ronaldo bật khóc. Đó là nỗi đau của một thất bại, giống như khoảnh khắc khép lại giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp. Khi ấy, nhiều người tin rằng Qatar sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của CR7.

Nhưng 4 năm sau, Ronaldo vẫn ở đây. Ở tuổi 41, anh tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha cho World Cup 2026. Điều đó là minh chứng cho nghị lực phi thường của một siêu sao, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn nhất sự nghiệp quốc. Liệu Ronaldo có thể tạo nên một kỳ World Cup xứng tầm với vị thế huyền thoại?

Giấc mơ chưa thành hiện thực

Thực tế, World Cup luôn là giải đấu mang đến nhiều tiếc nuối cho Ronaldo hơn là vinh quang. Trong 5 lần tham dự trước, thành tích tốt nhất của anh chỉ là tấm vé vào bán kết năm 2006. Đáng chú ý, Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Với một chân sút sở hữu gần 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, đó là thống kê gây bất ngờ.

Sự nghiệp World Cup của Lionel Messi từng bị đặt dấu hỏi cho đến khi anh nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar. Ronaldo chưa có khoảnh khắc tương tự. Vì thế, dù di sản của CR7 được bảo chứng từ lâu, World Cup 2026 vẫn là cơ hội cuối để anh khép lại chương còn dang dở nhất.

Ronaldo rất cần World Cup để "hoàn tất bóng đá".

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Ronaldo của năm 2026 không còn là Ronaldo của đỉnh cao. Tuổi tác là đối thủ mà ngay cả những vận động viên vĩ đại nhất cũng không thể đánh bại.

Tại Euro 2024, Ronaldo trải qua giải đấu đáng quên khi không ghi nổi bàn thắng nào dù là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất giải. Hình ảnh Ronaldo bật khóc sau quả phạt đền hỏng trước Slovenia hay liên tục tỏ ra thất vọng trên sân cho thấy áp lực khổng lồ mà anh tự đặt lên vai mình.

CR7 vẫn ghi bàn đều đặn ở Saudi Pro League, Nations League hay vòng loại World Cup. Nhưng câu hỏi lớn nhất không phải là khả năng ghi bàn trước các đối thủ dưới cơ. Điều người hâm mộ muốn thấy là liệu anh còn đủ sức tạo khác biệt trước những đội bóng mạnh nhất thế giới hay không.

Đó cũng là lý do sự hiện diện của Ronaldo ở World Cup 2026 gây tranh cãi. Một bộ phận cho rằng Bồ Đào Nha nên chuyển giao hoàn toàn cho thế hệ mới. Số khác tin rằng kinh nghiệm, bản lĩnh và tầm ảnh hưởng của Ronaldo vẫn là tài sản vô giá.

Cơ hội cuối cho CR7

Sự thật có lẽ nằm ở giữa. Ronaldo không còn là trung tâm tuyệt đối như một thập kỷ trước. Nhưng anh cũng không phải gánh cả đội trên vai nữa. Đây là đội tuyển Bồ Đào Nha sở hữu chiều sâu và chất lượng bậc nhất lịch sử.

Ở tuyến giữa, Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes tạo thành bộ 3 được đánh giá thuộc nhóm hay nhất thế giới. Hàng thủ có Ruben Dias, Nuno Mendes và thủ môn Diogo Costa. Trên hàng công, Bernardo Silva vẫn là điểm tựa kinh nghiệm bên cạnh thế hệ mới đầy tài năng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ronaldo không còn phải một mình gánh vác mọi kỳ vọng.

Nếu không thể chạm tay vào cúp vàng, cột mốc 1.000 bàn thắng cũng khó xóa đi khoảng trống lớn nhất sự nghiệp Ronaldo.

Điều Bồ Đào Nha cần ở Ronaldo không phải là những pha bứt tốc như tuổi đôi mươi hay những màn trình diễn siêu nhân. Họ cần một CR7 biết tận dụng cơ hội, giữ sự bình tĩnh và đặt lợi ích tập thể lên trên những cột mốc cá nhân.

Nếu làm được điều đó, World Cup 2026 có thể trở thành cái kết đẹp nhất cho sự nghiệp quốc tế của CR7.

Còn nếu không, giải đấu tại Bắc Mỹ vẫn sẽ mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây gần như chắc chắn là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Ronaldo trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù Bồ Đào Nha tiến xa đến đâu, Ronaldo có chạm tay vào chiếc cúp vàng hay không, World Cup 2026 vẫn là chương cuối của một hành trình phi thường. Và với một cầu thủ luôn sống bằng cảm xúc, khát vọng cùng những giới hạn bị phá vỡ, kết thúc ấy có lẽ sẽ lại đi kèm những giọt nước mắt.

Chỉ khác ở chỗ, Ronaldo hy vọng lần này đó sẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Nhìn lại những nhà vô địch World Cup ở thế kỷ 21 Từ Brazil của Ronaldo đến Argentina của Messi, World Cup thế kỷ 21 chứng kiến những nhà vô địch với hành trình, dấu ấn và cách đăng quang rất khác nhau.