Ronaldo giàu sụ

Từ việc khai thác hình ảnh cá nhân, Cristiano Ronaldo ngày càng giàu có nhờ xây dựng hệ sinh thái kinh doanh do chính anh sở hữu.

Ronaldo là tỷ phú bóng đá đầu tiên trên thế giới.

Ronaldo không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, mà còn là hình mẫu tiêu biểu cho một vận động viên biết cách biến sự nghiệp thi đấu thành một đế chế kinh doanh toàn cầu.

Ở tuổi 41, tổng tài sản và thu nhập sự nghiệp của anh chạm mốc khoảng 2,5 tỷ USD . Con số này đưa CR7 vào nhóm những VĐV kiếm tiền nhiều nhất mọi thời, chỉ sau Michael Jordan và Tiger Woods, theo thống kê của Sportico.

Hành trình xây dựng đế chế CR7

Điểm khác biệt lớn nhất của Ronaldo so với phần lớn huyền thoại thể thao nằm ở chỗ anh tối đa hóa thu nhập ngay trong thời gian còn thi đấu đỉnh cao, thay vì chờ đến khi giải nghệ mới xây dựng thương hiệu.

Mọi thứ khởi đầu từ nền tảng lương cầu thủ. Từ MU, đến Real Madrid, Juventus và sau này là Al-Nassr, mức thu nhập của anh tăng theo cấp số nhân.

Tại Real Madrid, Ronaldo lần lượt ký các hợp đồng nâng lương từ khoảng 14 triệu USD /năm lên hơn 23 triệu USD /năm. Khi chuyển sang Juventus, anh tận dụng cơ chế thuế ưu đãi cho người lao động nước ngoài tại Italy để tối ưu hóa thu nhập ròng.

Theo Forbes, Ronaldo kiếm tiền nhiều nhất giới thể thao năm thứ 4 liên tiếp.

Bước ngoặt lớn nhất với Ronaldo khi gia nhập Al-Nassr. Bản hợp đồng tại Saudi Arabia giúp anh thu về khoảng 200 triệu USD mỗi năm, tương đương hơn 500.000 USD mỗi ngày. Trong môi trường không đánh thuế thu nhập cá nhân, Ronaldo tối đa hóa toàn bộ giá trị hợp đồng. Một số nguồn tin còn cho rằng anh có quyền lợi tài chính hoặc cổ phần liên quan đến CLB.

Tuy nhiên, tiền lương chỉ là một phần của "cỗ máy kiếm tiền" CR7. Giá trị thật sự của anh nằm ở hệ sinh thái thương hiệu toàn cầu.

Nền tảng quan trọng nhất là Nike. Bắt đầu hợp tác từ năm 2003, Ronaldo trở thành gương mặt biểu tượng của dòng Mercurial trước khi ký hợp đồng trọn đời trị giá khoảng 1 tỷ USD . Đây là một trong những hợp đồng thể thao lớn nhất, đưa Ronaldo vào nhóm rất ít VĐV sở hữu "đế chế thương hiệu trọn đời".

Bên cạnh Nike, Ronaldo còn ký hàng loạt hợp đồng quảng cáo với Herbalife, Armani, Clear, Castrol, PokerStars, Binance hay Altice. Giá trị mỗi hợp đồng dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu USD mỗi năm, nhưng sức mạnh thật sự nằm ở độ phủ sóng toàn cầu. Chỉ một bài đăng mạng xã hội của Ronaldo có thể tạo ra hiệu ứng truyền thông mà nhiều thương hiệu phải chi hàng triệu USD để đạt được.

Để mở rộng tầm ảnh hưởng, Ronaldo hợp tác với tỷ phú Peter Lim trong việc quản lý và thương mại hóa bản quyền hình ảnh. Điều này giúp CR7 phát triển mạnh tại thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Đông Nam Á.

Nhạy bén kinh doanh

Từ một biểu tượng thương hiệu, Ronaldo dần chuyển sang vai trò nhà đầu tư, trực tiếp sở hữu cổ phần và tham gia vận hành các doanh nghiệp thực thụ.

Anh đồng sáng lập chuỗi khách sạn Pestana CR7, hợp tác với tập đoàn Pestana để vận hành các cơ sở tại nhiều thành phố lớn. Song song, Ronaldo phát triển CR7 Underwear, CR7 Fragrances và CR7 Fitness by Crunch. Mô hình chung là anh sở hữu thương hiệu, đối tác vận hành và CR7 nhận lợi nhuận từ mỗi sản phẩm bán ra.

Một trong những khoản đầu tư thành công là Insparya, chuỗi cấy tóc mà Ronaldo nắm 50% cổ phần, hoạt động tại nhiều quốc gia châu Âu. Ngoài ra, anh còn đầu tư vào Bioniq, công ty dinh dưỡng cá nhân hóa, sau đó được Herbalife mua lại với giá khoảng 150 triệu USD , mang về cho Ronaldo một thương vụ thoái vốn đáng chú ý.

Ronaldo trở thành thương hiệu toàn cầu.

Trong lĩnh vực hàng xa xỉ, Ronaldo sở hữu 10% cổ phần Vista Alegre, thương hiệu gốm sứ hơn 200 năm tuổi của Bồ Đào Nha, đồng thời tham gia các dự án mở rộng sang Trung Đông và châu Á.

Ở mảng truyền thông, Ronaldo trực tiếp tạo ra nền tảng của riêng mình. Anh góp vốn vào Medialivre, tập đoàn sở hữu nhiều tờ báo và kênh truyền hình lớn tại Bồ Đào Nha, đồng thời phát triển kênh YouTube "UR Cristiano". Kênh này đạt 1 triệu người đăng ký chỉ sau 90 phút và vượt 60 triệu trong thời gian ngắn, biến Ronaldo thành một "công ty truyền thông" đúng nghĩa.

Trong công nghệ, Ronaldo đầu tư vào Whoop, nền tảng theo dõi sức khỏe được định giá hàng tỷ USD và Perplexity, một trong những công ty AI phát triển nhanh nhất thế giới. Đây là những khoản đầu tư thể hiện rõ tầm nhìn chuẩn bị cho giai đoạn sau khi giải nghệ của CR7.

Từ một cầu thủ trẻ tại Lisbon đến biểu tượng toàn cầu, Ronaldo biến sự nghiệp thể thao thành một hệ sinh thái kinh doanh trị giá hàng tỷ USD. Ronaldo dần định hình lại cách một VĐV biến danh tiếng thành quyền lực và tài sản ở quy mô toàn cầu.