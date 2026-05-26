Ronaldo như chiếc lò xo bị nén chặt

Sau hơn 3 năm đầy tranh cãi, áp lực và thất bại, Cristiano Ronaldo cuối cùng chạm tới danh hiệu Saudi Pro League cùng Al-Nassr trong khoảnh khắc vỡ òa và ám ảnh.

Ronaldo cuối cùng làm được điều mà người ta từng nghĩ sẽ rất dễ dàng. Đó là vô địch Saudi Pro League cùng Al-Nassr. Trớ trêu thay, đây là một trong những danh hiệu khó khăn và cảm xúc nhất sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sau tiếng còi mãn cuộc trước Damac hôm 22/5, Ronaldo bật khóc. Đó là giọt nước mắt giải tỏa của một con người chịu quá nhiều áp lực, hoài nghi và thất bại suốt hơn 3 năm tại Saudi Arabia.

Chiếc lò xo bị nén chặt

Nhiều người từng xem việc Ronaldo sang Saudi Pro League năm 2023 chỉ là chuyến dưỡng già để hưởng tiền bạc. Và đúng yếu tố tài chính đóng vai trò lớn. Al-Nassr cần Ronaldo để mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu, còn Saudi Arabia cần anh làm biểu tượng cho cuộc cách mạng bóng đá quốc gia.

Ronaldo hoàn thành hoàn hảo phần việc ấy. Anh kéo cả thế giới chú ý tới Saudi Pro League, mở đường cho hàng loạt ngôi sao như Karim Benzema, Sadio Mane, Joao Felix hay Kingsley Coman cập bến Trung Đông. Nhưng có một vấn đề khiến Ronaldo đau đớn hơn tất cả. Anh ghi rất nhiều bàn nhưng không thể vô địch.

Với Ronaldo, điều đó gần như không thể chấp nhận.

Hình ảnh quen thuộc của Ronaldo ở Saudi Arabia.

Bóng đá của Ronaldo là nỗi ám ảnh chiến thắng. Vì vậy, suốt giai đoạn đầu ở Al-Nassr, người ta chứng kiến phiên bản đầy bức bối của CR7. Anh đá văng chai nước, nổi nóng với đồng đội, phản ứng trọng tài, cãi nhau với ban huấn luyện và thậm chí nhiều lần mất kiểm soát trước sự khiêu khích từ khán đài.

Al-Nassr khi ấy giống gã khổng lồ yếu tâm lý. Họ có Ronaldo, Mane, Brozovic, Laporte, nhưng cứ tới thời khắc quyết định lại gục ngã. Mùa này, họ tiếp tục thua đau ở AFC Champions League Two trước Gamba Osaka. Ronaldo thậm chí bỏ thẳng vào đường hầm, không nhận huy chương á quân. Hình ảnh ấy nói lên tất cả.

CR7 hiểu rằng nếu tiếp tục trắng tay, di sản của anh tại Saudi Arabia sẽ trở nên méo mó. Người ta sẽ nhớ tới Ronaldo như biểu tượng thương mại hơn là nhà vô địch.

Vì thế, chức vô địch Saudi Pro League mang ý nghĩa vượt xa một danh hiệu quốc nội.

Vượt qua ám ảnh

Al-Nassr thay đổi khi Jorge Jesus xuất hiện. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ mang tới tính tổ chức mà còn tạo ra bộ khung đủ bản lĩnh cho cuộc đua đường dài. Việc bổ sung Felix và Coman biến hàng công Al-Nassr thành cỗ máy hủy diệt thật sự.

Họ thắng liền 10 trận đầu mùa và Ronaldo một lần nữa trở thành trung tâm. Nhưng đúng như kịch bản quen thuộc, Al-Nassr lại chao đảo giữa mùa giải. Ronaldo nổi giận vì CLB không bổ sung lực lượng như kỳ vọng, thậm chí từng đình công ngắn ngày sau khi Al-Hilal chiêu mộ Benzema.

Saudi Pro League lập tức phải lên tiếng bảo vệ tính công bằng giải đấu. Các đối thủ cũng bắt đầu công khai chỉ trích Al-Nassr được chống lưng. Thậm chí Ivan Toney ám chỉ giải đấu muốn trao cúp cho Ronaldo.

Và trong cơn hỗn loạn ấy, Ronaldo lại phản ứng theo cách quen thuộc nhất là ghi bàn.

Anh lập công ở những trận cầu quyết định, kéo Al-Nassr vượt qua áp lực khổng lồ. Nhưng ngay cả trước vòng cuối, nỗi sợ vẫn bao trùm đội bóng áo vàng. Họ đánh rơi quá nhiều cơ hội vô địch.

Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến.

Cái kết đẹp cho Ronaldo.

Trước Damac, Mane mở tỷ số, Coman nhân đôi cách biệt trước khi Ronaldo kết liễu trận đấu bằng cú đúp mang thương hiệu quen thuộc. Sau bàn thắng thứ hai, CR7 gần như bật khóc ngay trên sân. Anh biết lần này mọi thứ sẽ không tuột khỏi tay nữa.

Đó là lý do Ronaldo gục xuống trong nước mắt khi rời sân giữa những tràng pháo tay. Một cầu thủ sở hữu gần như mọi danh hiệu lớn nhỏ vẫn khóc như đứa trẻ lần đầu vô địch.

Bởi Saudi Pro League có thể không quá lớn với thế giới bóng đá, nhưng với Ronaldo, nó là lời khẳng định cuối cùng rằng anh không tới Saudi Arabia chỉ để kiếm tiền.

Anh tới đây để chiến thắng.

Và sau hàng loạt cơn giận dữ, thất vọng, chế giễu cùng áp lực khổng lồ, Ronaldo cuối cùng cũng biến Al-Nassr từ một đội bóng không biết vô địch thành nhà vua của Saudi Arabia.

