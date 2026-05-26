Cảnh hỗn loạn chưa từng có ở Milan

  • Thứ ba, 26/5/2026 18:47 (GMT+7)
Trận thua Cagliari ở vòng 38 Serie A hôm 25/5 khiến San Siro dậy sóng, buộc Zlatan Ibrahimovic phải nhờ vệ sĩ giải cứu khỏi cơn thịnh nộ của người hâm mộ.

Trên quãng đường ngắn tiến về bãi đậu xe, huyền thoại người Thụy Điển liên tục hứng chịu những lời lăng mạ và chỉ trích gay gắt từ đám đông cổ động viên đang sục sôi giận dữ sau một mùa giải thất bại toàn tập.

Thảm họa tại San Siro bắt đầu từ trận thua ngược 1-2 đầy bạc nhược ở cuộc tiếp đón Cagliari. Saelemaekers sớm đưa "Rossoneri" vươn lên dẫn trước, nhưng sự hớ hênh của hàng thủ khiến họ để thủng lưới hai bàn chia đều cho mỗi hiệp.

Thất bại ngay trên sân nhà chính thức dập tắt hy vọng giành vé dự Champions League của thầy trò Max Allegri. Với kết quả này, AC Milan kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm, một sự sụp đổ đau đớn so với kỳ vọng ban đầu.

Bầu không khí tại sân vận động được ví như một "thùng thuốc súng" thực sự. Khán đài Curva Sud, vốn nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối, đồng loạt quay lưng sau 90 phút kiên nhẫn.

Những tiếng hô vang "Các người làm chúng tôi tức giận" và "11 kẻ ngốc" (một cách chế giễu bài hát truyền thống "11 con sư tử") vang động khắp không gian. Cơn thịnh nộ lan rộng ra toàn bộ khán đài, nơi hàng vạn tiếng la ó và huýt sáo vang lên đầy cay nghiệt.

Đỉnh điểm của làn sóng phản đối nhắm thẳng vào giới thượng tầng. Các cổ động viên công khai yêu cầu chủ sở hữu Gerry Cardinale phải rời đi với những khẩu hiệu đanh thép: "Câu lạc bộ này không xứng đáng với chúng tôi" và "Cardinale, hãy bán đội bóng và cút đi!".

Sự sụp đổ của AC Milan không chỉ ở thành tích trên sân cỏ, mà còn là sự đổ vỡ hoàn toàn về niềm tin giữa người hâm mộ và bộ máy lãnh đạo, để lại một tương lai bất định tại San Siro.

Huy Trưởng

