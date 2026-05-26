Milan trả giá cho mùa giải tự hủy

AC Milan sa thải HLV Massimiliano Allegri cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao, nhưng cuộc khủng hoảng của "Rossoneri" thực tế đã bắt đầu từ rất lâu trước thất bại cuối cùng.

Milan không gục ngã trong một trận đấu. Họ sụp đổ suốt nhiều tháng trời. Quyết định sa thải Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare và Geoffrey Moncada hôm 25/6 chỉ là dấu chấm hết cho một mùa giải mà "Rossoneri" tự đánh mất tất cả trong giai đoạn quan trọng nhất.

Có thời điểm Milan nằm trong top 2 Serie A và duy trì chuỗi 24 trận bất bại. Đội bóng của Allegri chơi thực dụng, chắc chắn và đủ ổn định để khiến người hâm mộ tin vào cuộc đua Scudetto.

Nhưng vấn đề lớn nhất của Milan nằm ở chỗ họ không biết cách duy trì sức sống cho hệ thống ấy. Khi hàng công bắt đầu sa sút, toàn bộ bộ khung lập tức chao đảo.

Santiago Giménez không thể ghi bàn ở Serie A. Rafael Leão đánh mất sự bùng nổ quen thuộc. Christian Pulisic chỉ còn những khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi. Milan dần biến thành đội bóng kiểm soát trận đấu mà không còn khả năng kết liễu đối thủ.

10 điểm trong 10 vòng cuối không phải cú trượt chân nhất thời. Đó là dấu hiệu của một tập thể đánh mất niềm tin vào chính mình.

Điều khiến ban lãnh đạo RedBird thất vọng nhất có lẽ không nằm ở việc hụt vé Champions League chỉ vì kém một điểm. Với một CLB giàu truyền thống như Milan, thất bại lớn nhất là cảm giác đội bóng không còn duy trì được bản lĩnh cạnh tranh đúng nghĩa trong giai đoạn quyết định. Vì thế, cuộc thanh lọc lần này gần như không thể tránh khỏi.

Allegri từng được kỳ vọng mang lại sự ổn định bằng kinh nghiệm và bản lĩnh Serie A. Trong phần lớn mùa giải, ông thực sự làm được điều đó. Nhưng bóng đá hiện đại không cho phép một đội bóng lớn tồn tại quá lâu chỉ bằng khả năng phòng ngự và kiểm soát rủi ro.

Milan từng khiến châu Âu khiếp sợ bởi cá tính, tốc độ và sự áp đảo. Phiên bản mùa 2025/26 lại kết thúc bằng sự mệt mỏi, thiếu ý tưởng và sụp đổ đúng thời điểm quan trọng nhất.

"Rossoneri" giờ chuẩn bị bước vào thêm một cuộc cách mạng khác. Nhưng vấn đề của Milan lúc này không còn đơn giản là thay HLV hay đổi vài lãnh đạo. Điều họ thiếu nhất chính là một bản sắc đủ mạnh để ngăn đội bóng tự tan vỡ thêm lần nữa.