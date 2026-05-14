Ibrahimovic khiến AC Milan dậy sóng

Nội bộ AC Milan rơi vào tình trạng hỗn loạn khi HLV Massimiliano Allegri được cho là cân nhắc rời đội bóng vì mâu thuẫn nghiêm trọng với cố vấn cấp cao Zlatan Ibrahimovic.

Mối quan hệ giữa Ibra và HLV Allegri đổ vỡ.

Theo Corriere della Sera, mối quan hệ giữa 2 nhân vật quyền lực tại San Siro hoàn toàn đổ vỡ sau thất bại trước Napoli hồi đầu tháng 4. Nguyên nhân xuất phát từ cuộc tranh cãi liên quan đến kế hoạch chọn thủ môn số 3 cho mùa giải tới. Tuy nhiên, đó chỉ là giọt nước tràn ly trong bầu không khí được mô tả là "ai cũng chống lại nhau" tại Milan.

Nguồn tin tiết lộ Allegri đặc biệt khó chịu trước việc Ibrahimovic thường xuyên can thiệp sâu vào chuyên môn. Cựu tiền đạo người Thụy Điển bị cho là trực tiếp gọi điện cho các ngôi sao như Rafael Leao hay Youssouf Fofana để đưa ra chỉ đạo chiến thuật.

Phong độ sa sút của "Rossoneri" càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Milan chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất, qua đó đối mặt nguy cơ vắng bóng ở Champions League mùa sau. Allegri ngày càng cảm thấy bị cô lập trong nội bộ, bất chấp việc ông trở lại Milan với kỳ vọng vực dậy đội bóng vào năm 2025.

Đây không phải lần đầu Allegri và Ibrahimovic xảy ra xung đột. Hai người từng va chạm dữ dội sau trận thua Arsenal tại vòng 1/8 Champions League năm 2012. Ibrahimovic từng kể rằng bản thân nổi giận khi thấy Allegri cười sau thất bại 0-3 trước Arsenal dù Milan đi tiếp. Cuộc khẩu chiến nhanh chóng leo thang trong phòng thay đồ Emirates.

Hợp đồng của Allegri với Milan còn thời hạn đến năm 2027, nhưng tương lai của chiến lược gia người Italy trở nên bất định. Trong khi đó, Ibrahimovic được cho là sớm củng cố quyền lực tại San Siro và có thể đóng vai trò trung tâm trong cuộc tái thiết lớn của đội bóng vào hè 2026.