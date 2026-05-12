Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hojlund hiện tại

  • Thứ ba, 12/5/2026 18:02 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Rasmus Hojlund tiếp tục gây thất vọng khi kéo dài chuỗi trận tịt ngòi trong màu áo Napoli sau thất bại 2-3 trước Bologna ở vòng 36 Serie A rạng sáng 12/5.

Trên sân Diego Armando Maradona, Napoli rơi vào thế bám đuổi khi để Bologna dẫn trước 2 bàn. Trong bối cảnh thiếu vắng loạt trụ cột như Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku, đội chủ nhà vẫn vùng lên mạnh mẽ nhờ các pha lập công của Giovanni Di Lorenzo và Alisson Santos.

Tuy nhiên, siêu phẩm móc bóng ở cuối trận của Jonathan Rowe nhấn chìm Napoli, khiến hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới bị đe dọa nghiêm trọng khi Serie A chỉ còn 2 vòng đấu.

Cá nhân Hojlund có đường kiến tạo cho bàn gỡ hòa của Santos. Tuy nhiên, anh không ghi bàn và trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp im tiếng. Tiền đạo người Đan Mạch mới có 10 bàn sau 31 trận tại Serie A mùa này.

Dù vậy, HLV Antonio Conte vẫn bảo vệ Hojlund: "Đừng quên Hojlund gần như là tiền đạo cắm duy nhất của chúng tôi và cậu ấy phải thi đấu liên tục. Đáng ra Napoli cần có thêm lựa chọn để giúp cậu ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn".

Nhà cầm quân người Italy cũng nhấn mạnh Hojlund vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng di chuyển đa dạng. "Hojlund mới 23 tuổi và còn rất nhiều dư địa để tiến bộ. Tôi không có gì phải trách cậu ấy cả", Conte khẳng định.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Napoli ra quyết định mua đứt Hojlund sau mùa giải này. MU sẽ thu về 44 triệu euro từ thương vụ, qua đó có thêm tiền để trang trải chuyển nhượng trong hè 2026.

Động thái đầu tiên cho 'cuộc cách mạng' tại MU

Manchester United chuẩn bị thu về 44 triệu euro từ thương vụ Rasmus Hojlund, trong lúc đội chủ sân Old Trafford tiếp tục tìm kiếm phương án nâng cấp tuyến giữa cho hè 2026.

09:10 11/5/2026

Những người thừa sắp mang về 38 triệu bảng cho MU

Scott McTominay và Rasmus Hojlund có thể mang tới cú hích tài chính quan trọng cho Manchester United nếu Napoli giành vé dự Champions League mùa tới.

20:13 7/5/2026

Hojlund: 'Truyền thông bóp méo hình ảnh của tôi ở MU'

Rasmus Hojlund khẳng định thời gian tại Manchester United không tệ như cách truyền thông mô tả, đồng thời cho rằng áp lực dư luận đã khiến mọi thứ bị nhìn nhận sai lệch.

16:53 22/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Hojlund Hojlund

    Đọc tiếp

    Le Giang, Khoa Ngo co quoc tich Viet Nam hinh anh

    Lê Giang, Khoa Ngô có quốc tịch Việt Nam

    1 giờ trước 11:13 13/5/2026

    0

    Sáng 13/5, Patrik Lê Giang và Ngô Đăng Khoa chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý