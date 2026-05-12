Hojlund hiện tại

Rasmus Hojlund tiếp tục gây thất vọng khi kéo dài chuỗi trận tịt ngòi trong màu áo Napoli sau thất bại 2-3 trước Bologna ở vòng 36 Serie A rạng sáng 12/5.

Trên sân Diego Armando Maradona, Napoli rơi vào thế bám đuổi khi để Bologna dẫn trước 2 bàn. Trong bối cảnh thiếu vắng loạt trụ cột như Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku, đội chủ nhà vẫn vùng lên mạnh mẽ nhờ các pha lập công của Giovanni Di Lorenzo và Alisson Santos.

Tuy nhiên, siêu phẩm móc bóng ở cuối trận của Jonathan Rowe nhấn chìm Napoli, khiến hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới bị đe dọa nghiêm trọng khi Serie A chỉ còn 2 vòng đấu.

Cá nhân Hojlund có đường kiến tạo cho bàn gỡ hòa của Santos. Tuy nhiên, anh không ghi bàn và trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp im tiếng. Tiền đạo người Đan Mạch mới có 10 bàn sau 31 trận tại Serie A mùa này.

Dù vậy, HLV Antonio Conte vẫn bảo vệ Hojlund: "Đừng quên Hojlund gần như là tiền đạo cắm duy nhất của chúng tôi và cậu ấy phải thi đấu liên tục. Đáng ra Napoli cần có thêm lựa chọn để giúp cậu ấy được nghỉ ngơi nhiều hơn".

Nhà cầm quân người Italy cũng nhấn mạnh Hojlund vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng di chuyển đa dạng. "Hojlund mới 23 tuổi và còn rất nhiều dư địa để tiến bộ. Tôi không có gì phải trách cậu ấy cả", Conte khẳng định.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Napoli ra quyết định mua đứt Hojlund sau mùa giải này. MU sẽ thu về 44 triệu euro từ thương vụ, qua đó có thêm tiền để trang trải chuyển nhượng trong hè 2026.