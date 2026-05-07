Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Những người thừa sắp mang về 38 triệu bảng cho MU

  • Thứ năm, 7/5/2026 20:13 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Scott McTominay và Rasmus Hojlund có thể mang tới cú hích tài chính quan trọng cho Manchester United nếu Napoli giành vé dự Champions League mùa tới.

McTominay và Hojlund đang hướng tới vé dự Champions League mùa sau cùng Napoli.

Manchester United đang dõi theo cuộc đua top 4 Serie A với sự chờ đợi đặc biệt. Theo truyền thông Anh, nếu Napoli chính thức giành quyền dự Champions League mùa sau, đội bóng Italy sẽ phải kích hoạt điều khoản mua đứt Rasmus Hojlund với giá khoảng 38 triệu bảng.

Hojlund chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn hồi hè 2025. Đội bóng của Antonio Conte đã trả trước 5,2 triệu bảng và kèm điều khoản mua đứt nếu đủ điều kiện tham dự Champions League.

Hiện Napoli đứng thứ hai tại Serie A với 70 điểm. Họ có thể hoàn thành mục tiêu ngay cuối tuần này nếu thắng Bologna, đồng thời AS Roma không đánh bại Parma.

Trong hành trình đó, McTominay trở thành nhân tố nổi bật. Tiền vệ người Scotland hồi sinh mạnh mẽ kể từ ngày rời Old Trafford để gia nhập Napoli vào mùa hè 2024.

Dù mùa này không thể cạnh tranh Scudetto với Inter Milan, đội bóng của Conte vẫn duy trì vị trí trong top đầu nhờ phong độ ổn định của cựu cầu thủ MU.

Khoản tiền 38 triệu bảng từ Hojlund được xem là nguồn lực quan trọng cho kế hoạch cải tổ đội hình của MU hè này. Đội chủ sân Old Trafford đang nhắm hàng loạt mục tiêu ở tuyến giữa nhằm thay thế Casemiro, trong đó có Adam Wharton, Carlos Baleba hay Joao Gomes.

Hojlund từng cập bến MU từ Atalanta với mức phí 72 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền đạo người Đan Mạch không đáp ứng được kỳ vọng và dần bị gạch tên khỏi kế hoạch đội bóng sau khi Benjamin Sesko gia nhập.

Tại Napoli, Hojlund tìm lại phong độ với 14 bàn thắng mùa này. Chia sẻ hồi tháng 3, chân sút 23 tuổi thừa nhận anh từng nghĩ sự nghiệp tại MU đã khép lại.

Quyết định làm rung chuyển MU

MU chứng kiến thêm một biến động lớn trong bộ máy thượng tầng khi Sir Dave Brailsford chính thức rời vai trò Giám đốc Bóng đá chỉ sau hơn 1 năm gắn bó.

2 giờ trước

Tân binh đầu tiên của MU dần lộ diện

Khi khả năng chiêu mộ Sandro Tonali gần như khép lại, MU lập tức tăng tốc với phương án Carlos Baleba để nâng cấp tuyến giữa.

2 giờ trước

Arsenal ra quyết định gây sốc với MU

Arsenal gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi được cho là theo dõi sát tình hình của Marcus Rashford, sau khi vồ hụt Kobbie Mainoo.

11 giờ trước

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

MU Napoli Manchester United CHampions League Rasmus Hojlund Scott McTominay

    Đọc tiếp

    Tchouameni danh Valverde nhap vien hinh anh

    Tchouameni đánh Valverde nhập viện

    17 phút trước 20:17 7/5/2026

    0

    Nội bộ Real Madrid rối loạn nghiêm trọng khi Aurelien Tchouameni và Federico Valverde mâu thuẫn dẫn đến xô xát hai lần liên tiếp.

    Cau thu Arsenal sap doi doi hinh anh

    Cầu thủ Arsenal sắp đổi đời

    19 phút trước 20:15 7/5/2026

    0

    Nếu hoàn tất cú đúp lịch sử mùa này, túi tiền của dàn sao Arsenal trở nên rủng rỉnh với khoản thưởng lên tới hơn 2,13 triệu bảng/người.

    MU gay tranh cai du doi voi nha tai tro moi hinh anh

    MU gây tranh cãi dữ dội với nhà tài trợ mới

    20 phút trước 20:14 7/5/2026

    0

    Manchester United được cho là sắp ký hợp đồng tài trợ trị giá 18 triệu bảng với một hãng cá cược, dù Premier League chuẩn bị cấm quảng cáo cá cược trên áo đấu từ mùa tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý