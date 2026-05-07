Những người thừa sắp mang về 38 triệu bảng cho MU

Scott McTominay và Rasmus Hojlund có thể mang tới cú hích tài chính quan trọng cho Manchester United nếu Napoli giành vé dự Champions League mùa tới.

Manchester United đang dõi theo cuộc đua top 4 Serie A với sự chờ đợi đặc biệt. Theo truyền thông Anh, nếu Napoli chính thức giành quyền dự Champions League mùa sau, đội bóng Italy sẽ phải kích hoạt điều khoản mua đứt Rasmus Hojlund với giá khoảng 38 triệu bảng.

Hojlund chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn hồi hè 2025. Đội bóng của Antonio Conte đã trả trước 5,2 triệu bảng và kèm điều khoản mua đứt nếu đủ điều kiện tham dự Champions League.

Hiện Napoli đứng thứ hai tại Serie A với 70 điểm. Họ có thể hoàn thành mục tiêu ngay cuối tuần này nếu thắng Bologna, đồng thời AS Roma không đánh bại Parma.

Trong hành trình đó, McTominay trở thành nhân tố nổi bật. Tiền vệ người Scotland hồi sinh mạnh mẽ kể từ ngày rời Old Trafford để gia nhập Napoli vào mùa hè 2024.

Dù mùa này không thể cạnh tranh Scudetto với Inter Milan, đội bóng của Conte vẫn duy trì vị trí trong top đầu nhờ phong độ ổn định của cựu cầu thủ MU.

Khoản tiền 38 triệu bảng từ Hojlund được xem là nguồn lực quan trọng cho kế hoạch cải tổ đội hình của MU hè này. Đội chủ sân Old Trafford đang nhắm hàng loạt mục tiêu ở tuyến giữa nhằm thay thế Casemiro, trong đó có Adam Wharton, Carlos Baleba hay Joao Gomes.

Hojlund từng cập bến MU từ Atalanta với mức phí 72 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền đạo người Đan Mạch không đáp ứng được kỳ vọng và dần bị gạch tên khỏi kế hoạch đội bóng sau khi Benjamin Sesko gia nhập.

Tại Napoli, Hojlund tìm lại phong độ với 14 bàn thắng mùa này. Chia sẻ hồi tháng 3, chân sút 23 tuổi thừa nhận anh từng nghĩ sự nghiệp tại MU đã khép lại.

