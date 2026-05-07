Quyết định làm rung chuyển MU

MU chứng kiến thêm một biến động lớn trong bộ máy thượng tầng khi Sir Dave Brailsford chính thức rời vai trò Giám đốc Bóng đá chỉ sau hơn 1 năm gắn bó.

Cánh tay phải thân cận của Sir Jim Ratcliffe bất ngờ rời MU.

Theo The Times, dù thông tin được công bố khá âm thầm thông qua hồ sơ Companies House ngày 7/5, tác động của quyết định này có thể tạo ra những thay đổi đáng kể tại Old Trafford.

Dave Brailsford là một trong những nhân vật đầu tiên xuất hiện sau khi tập đoàn INEOS mua cổ phần MU hồi đầu năm 2024. Ông được xem như kiến trúc sư đứng sau công cuộc tái cấu trúc đội bóng, trực tiếp tham gia vào việc bổ nhiệm CEO Omar Berrada và điều hành mảng bóng đá.

Tuy nhiên, giai đoạn thất vọng dưới thời Ruben Amorim khiến vai trò của Brailsford dần bị thu hẹp. Trong bối cảnh ấy, triết lý "lợi thế từ những cải thiện nhỏ" mà Brailsford từng rất thành công ở làng xe đạp Anh không còn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ tại Old Trafford.

Tuy nhiên, sự ra đi này không đồng nghĩa Brailsford cắt đứt quan hệ với MU. Ông vẫn là cố vấn thân cận của Sir Jim Ratcliffe và tiếp tục đảm nhận vai trò Giám đốc Thể thao của INEOS. Thực tế, Brailsford quay lại đội đua INEOS Grenadiers từ giữa năm ngoái với mục tiêu chinh phục Tour de France lần thứ 8.

Trong thời gian ở MU, Brailsford khởi động "Mission 21" - kế hoạch đưa đội nam giành chức vô địch Anh lần thứ 21, cùng "Mission 1" dành cho đội nữ, như một phần của dự án "Project 150" hướng tới dịp kỷ niệm 150 năm thành lập CLB vào năm 2028.

Ông cũng góp công lớn trong việc cải tổ cơ sở vật chất và mô hình vận hành của MU, gồm dự án nâng cấp trung tâm Carrington trị giá 50 triệu bảng cùng hàng loạt thay đổi về khoa học thể thao, dinh dưỡng và quản trị.

Triết lý "marginal gains" của Dave Brailsford nổi tiếng với ý tưởng cốt lõi là cải thiện rất nhỏ (chỉ 1%) ở mọi khía cạnh để tạo ra bước nhảy vọt lớn về thành tích.

