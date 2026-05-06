Quỹ lương MU phình to

Quỹ lương của Manchester United tăng lên đáng kể sau khi đội bóng giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.

Chuỗi phong độ ấn tượng kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế nóng với 10 chiến thắng sau 14 trận giúp "Quỷ đỏ" gần như chắc chắn cán đích trong top 3 Premier League. Thành tích không chỉ đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu sau 2 mùa vắng bóng, mà còn kích hoạt hàng loạt điều khoản thưởng.

Phần lớn đội hình MU sẽ được tăng lương khoảng 25%. Đáng chú ý, đội trưởng Bruno Fernandes có thể nhận mức thu nhập lên tới 250.000 bảng/tuần. Những cái tên như Harry Maguire và Kobbie Mainoo cũng được cho là có các điều khoản thưởng liên quan đến việc tham dự Champions League trong hợp đồng mới ký.

Ngoài ra, các cầu thủ được cho mượn như Marcus Rashford (Barcelona) và Andre Onana (Trabzonspor) cũng sẽ hưởng mức tăng tương tự, dù không trực tiếp góp công vào thành tích. Điều này khiến kế hoạch thanh lý lực lượng của MU trong hè 2026 trở nên phức tạp hơn, bởi mức lương cao trở thành rào cản lớn.

Theo tính toán từ Capology, việc tăng 25% lương có thể khiến ít nhất 5 cầu thủ của MU chạm ngưỡng thu nhập hơn 200.000 bảng/tuần, bao gồm Fernandes, Maguire, Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Matthijs de Ligt.

Phần thưởng tài chính là hệ quả tất yếu của thành công, nhưng cũng đặt ra bài toán cân đối ngân sách cho ban lãnh đạo MU. Trong bối cảnh các quy định tài chính ngày càng siết chặt, việc kiểm soát quỹ lương sẽ trở thành thách thức lớn nếu đội bóng muốn duy trì sự ổn định lâu dài.

