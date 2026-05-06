MU thay Bruno bằng bom tấn trăm triệu bảng

Khi tương lai của Bruno Fernandes đang bị đặt dấu hỏi lớn, Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm.

Theo Fichajes, cái tên được INEOS lựa chọn không ai khác chính là Morgan Rogers, ngôi sao đang lên của Aston Villa. Với mức giá dự kiến có thể chạm mốc 100 triệu bảng, đây hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng định hình lại bộ mặt hàng công của "Quỷ đỏ" dưới triều đại mới.

Ở tuổi 23, Rogers không chỉ đơn thuần là một giải pháp thay thế mà còn là sự nâng cấp về tính đa dạng trong lối chơi. Sở hữu 9 bàn thắng và 6 pha kiến tạo ở mùa giải năm nay, ngôi sao người Anh đã chứng minh được tầm ảnh hưởng sâu rộng tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Khả năng hoạt động linh hoạt giữa vai trò số 10 và hành lang cánh trái giúp anh trở thành mẫu cầu thủ hiện đại mà Thomas Tuchel đang cực kỳ ưa thích cho chiến dịch World Cup 2026.

Rodgers nằm trong tầm ngắm MU.

Thương vụ này đứng trước "thời điểm vàng" để kích hoạt. Manchester United hiểu rõ Aston Villa phải đối mặt với những áp lực khổng lồ từ Luật công bằng tài chính của UEFA, điều có thể buộc đội bóng vùng Birmingham phải hy sinh trụ cột. Về phía Rogers, sức hút từ Old Trafford là quá lớn để từ chối, nhất là khi anh cần một sân khấu lớn hơn để khẳng định vị thế trong màu áo "Tam sư".

Ngay cả khi Bruno Fernandes quyết định ở lại, sự xuất hiện của Rogers vẫn được xem là bước đi chiến lược để trẻ hóa đội hình. Với khả năng đột phá hàng phòng ngự và nhãn quan chiến thuật sắc sảo, tài năng trẻ này chính là mảnh ghép còn thiếu để Man Utd tìm lại sự ổn định.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD