'Bom xịt' giá 85 triệu euro của MU

  • Thứ ba, 5/5/2026 19:00 (GMT+7)
Cựu tiền đạo Louis Saha thẳng thừng gọi Jadon Sancho là "bản hợp đồng thất vọng nhất lịch sử" Manchester United.

Từng là một trong những cầu thủ tấn công triển vọng bậc nhất châu Âu, Sancho đến MU với kỳ vọng lớn sau những mùa giải bùng nổ tại Bundesliga. Dễ hiểu khi "Quỷ đỏ" chi tới 85 triệu euro để hoàn tất thương vụ. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

"Sancho là bản hợp đồng gây thất vọng nhất lịch sử MU. Cậu ấy từng thể hiện quá nhiều tiềm năng ở Dortmund, nhưng khi đến đây, mọi thứ gần như biến mất. Thật khó hiểu khi cậu ấy không thể đạt tới phong độ tốt nhất", Saha nhận định.

Nhận xét của cựu danh thủ người Pháp không phải không có cơ sở. Kể từ khi cập bến Old Trafford, Sancho chưa bao giờ duy trì được sự ổn định. Những khoảnh khắc tỏa sáng của Sancho quá thưa thớt.

So với mức phí chuyển nhượng và kỳ vọng ban đầu, đóng góp của cầu thủ 26 tuổi không tương xứng. Truyền thông Anh gọi "Sancho là quả bom xịt" đắt đỏ của MU.

Saha cũng cho rằng Sancho có thể cần một môi trường mới để tìm lại chính mình, tương tự nhiều cầu thủ từng sa sút khi khoác áo MU. Hiện tại, tương lai của Sancho khó đoán khi anh sắp hết hạn hợp đồng. MU được cho là sẽ để Sancho ra đi theo dạng tự do.

Mùa này, Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn nhưng phong độ cũng khá thất thường. Sau 36 trận trên mọi đấu trường, cầu thủ này ghi được duy nhất 1 bàn và có thêm 3 kiến tạo.

Minh Nghi

