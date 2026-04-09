Mỗi bàn của Sancho là một 'cú đốt tiền' của MU

Từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao tấn công hàng đầu tại MU, hành trình của Jadon Sancho tại Old Trafford đang đi đến hồi kết trong thất vọng.

MU mất bộn tiền cho mỗi bàn của Sancho.

Thống kê cho thấy Sancho chỉ ghi được 12 bàn thắng trong màu áo MU, đồng nghĩa với việc đội bóng phải chi hơn 6 triệu bảng cho mỗi bàn thắng, một con số gây sốc và phản ánh rõ nét sự thất bại của thương vụ này.

Bản thân Sancho cũng không còn mặn mà với việc trở lại MU. Gia nhập đội bóng nước Anh từ Dortmund với mức phí lên tới 73 triệu bảng vào năm 2021, anh từng được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch tái thiết. Tuy nhiên, sau nhiều mùa giải gây thất vọng, ban lãnh đạo MU quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với cầu thủ này đến năm 2027.

Theo Telegraph, Dortmund đang cân nhắc đưa Sancho trở lại lần thứ ba. Giám đốc Điều hành Lars Ricken xác nhận đội đang theo dõi sát sao tình hình và tìm kiếm một cầu thủ tấn công có thể tạo ra khác biệt ngay lập tức với mức phí hợp lý.

Ở mùa giải 2023/24, Sancho từng trở lại Dortmund và góp phần giúp đội bóng Đức tiến vào chung kết Champions League. Mùa này, cầu thủ người Anh tiếp tục thi đấu dưới dạng cho mượn tại Aston Villa, nơi anh có cơ hội tham dự Europa League và cạnh tranh suất dự Champions League.

Từ một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu, Sancho giờ đây trở thành ví dụ điển hình cho một thương vụ thất bại của MU. Những tháng tới sẽ mang tính quyết định, khi tiền vệ này cần chứng minh giá trị bản thân để cứu vãn sự nghiệp đang chững lại.

