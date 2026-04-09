Lý do Barcelona bị từ chối phạt đền

Theo lý giải của cựu trọng tài Mateu Lahoz, tình huống cầu thủ Atletico Madrid vô tình chạm tay trong vùng cấm là lỗi không nghiêm trọng.

Tâm điểm tranh cãi đến ở phút 55 trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid rạng sáng 9/4. Sau một tình huống phát bóng lên, thủ môn Juan Musso của Atletico chuyền bóng cho đồng đội Arnau Pubill trong vùng cấm. Trong trạng thái thiếu quan sát, hậu vệ này dùng tay xử lý bóng trước khi thực hiện lại quả phát bóng, khiến cầu thủ Barcelona phản ứng dữ dội và đòi hưởng phạt đền vì cho rằng đó là lỗi chạm tay rõ ràng.

Dù vậy, trọng tài Istvan Kovacs không thổi phạt và công nghệ VAR cũng không can thiệp. Quyết định này lập tức gây ra làn sóng tranh luận, khi nhiều ý kiến cho rằng Atletico đã thoát một quả phạt đền.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Pubill.

Giải thích về tình huống, cựu trọng tài Mateu Lahoz cho rằng đây không phải là lỗi nghiêm trọng. Theo ông, khi bóng đã được đưa vào cuộc, pha xử lý của Pubill mang tính “tự nhiên” và xuất phát từ sự hiểu nhầm giữa các cầu thủ.

“Về lý thuyết, có thể thổi phạt, nhưng ở đẳng cấp này, những tình huống như vậy thường không bị coi là vi phạm”, ông Lahoz nhận định.

Cựu trọng tài này cũng nhấn mạnh yếu tố quan trọng không nằm ở vị trí trong hay ngoài vùng cấm, mà là thời điểm bóng đã chính thức được đưa vào cuộc. Đồng thời, ông Lahoz khẳng định hành động của Pubill không đủ để nhận thêm thẻ phạt.

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi, kết quả có lợi vẫn nghiêng về Atletico với chiến thắng 2-0. Thầy trò HLV Diego Simeone đang nắm quyền tự quyết trước trận lượt về, trong khi Barcelona buộc phải tạo nên màn ngược dòng trên sân khách nếu muốn đi tiếp.

