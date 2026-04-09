Olise là bài học nhãn tiền cho MU

Trở lại Champions League không chỉ lấy lại vị thế mà còn là chìa khóa để Manchester United cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng, tránh lặp lại những sai lầm như thương vụ Olise.

Năm 2024, khi kỷ nguyên Sir Jim Ratcliffe bắt đầu được vẽ ra, MU từng theo đuổi Michael Olise như một mảnh ghép cho tương lai. Điều khoản giải phóng khoảng 60 triệu bảng là con số hợp lý với một tài năng đang lên tại Premier League. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi Chelsea và Bayern Munich nhập cuộc.

Vuột mất Olise không phải vì tiền

Dù trước đó Chelsea đưa ra đề nghị hấp dẫn, "The Blues" cuối cùng rút lui một cách bất ngờ. Tưởng rằng MU sẽ thoải mái hơn khi bớt đi một đối thủ, thương vụ cuối cùng lại khép lại theo cách quen thuộc trong những năm gần đây: MU hụt mục tiêu vào tay một đội bóng có vị thế châu Âu vững chắc hơn.

Olise từng là mục tiêu theo đuổi của MU năm 2024.

Tờ Mirror năm đó cho hay Olise chọn Bayern không chỉ vì danh tiếng và vị thế thống trị ở Bundesliga, mà còn bởi suất dự Champions League và luôn có cơ hội cạnh tranh danh hiệu châu Âu. Hai năm sau, lựa chọn ấy trở nên đúng đắn cho cả hai phía. Olise thăng hoa tại Bundesliga, cùng Harry Kane và Luis Diaz tạo thành một trong những hàng công đáng sợ nhất châu Âu.

Theo trang Transfermarkt, giá trị của Olise tăng vọt lên 140 triệu euro, tương đương 120 triệu bảng, tức là gấp đôi so với thời điểm MU theo đuổi bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng.

Đó không đơn thuần là một thương vụ thất bại, mà là minh chứng cho khoảng cách về sức hút ngày càng lớn giữa MU và nhóm dẫn đầu. Trong cùng mùa hè 2024, MU chuyển hướng sang những phương án khác như Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt hay Noussair Mazraoui.

Đây đều là những cái tên có tiềm năng hoặc kinh nghiệm, nhưng thực tế cho thấy không ai thực sự tạo ra khác biệt rõ ràng. Một số thậm chí đối mặt nguy cơ ra đi khi chưa kịp khẳng định vị trí, đơn cử là trường hợp của Zirkee.

Vấn đề không nằm ở từng bản hợp đồng riêng lẻ. Cốt lõi là MU không còn là điểm đến ưu tiên của các ngôi sao hàng đầu. Từ thời Erik ten Hag đến giai đoạn Ruben Amorim, đội bóng thiếu một yếu tố mang tính quyết định mang tên "suất dự Champions League".

Olise chơi cực hay trong màu áo Bayern.

Dần trở lại vị thế vốn có

Trong bóng đá hiện đại, Champions League không chỉ là sân chơi danh giá. Đó còn là là thước đo vị thế. Những cầu thủ như Olise không đơn thuần chọn đội bóng với đãi ngộ tăng vọt, họ chọn môi trường cạnh tranh đỉnh cao.

Khi MU đứng ngoài cuộc chơi ấy, họ buộc phải chấp nhận những lựa chọn thứ hai, thậm chí thứ ba.

Hiện tại, bức tranh dần thay đổi. MU đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 5. Chỉ cần thêm khoảng 15 điểm trong 7 vòng cuối, cánh cửa Champions League gần như chắc chắn mở ra.

Ý nghĩa của điều này vượt xa một tấm vé dự giải. Nếu tiến sâu tại Champions League, MU có thể thu về nguồn thu lên tới 100 triệu bảng. Con số đó không chỉ giúp cân bằng tài chính mà còn tạo dư địa cho các thương vụ lớn.

Quan trọng hơn, Champions League mang lại sức hút. Đó là thứ MU đánh mất trong nhiều năm. Khi có lại tấm vé châu Âu, họ không cần chạy theo thị trường. Ngược lại, những cầu thủ hàng đầu sẽ tự tìm đến.

Thương vụ Olise là một lời nhắc rõ ràng. MU không thiếu tiền, nhưng họ thiếu “sức nặng” để chiến thắng trong những cuộc cạnh tranh lớn. Bayern không chỉ trả lương, họ trao cơ hội chinh phục đỉnh cao. Và đó là điều quyết định.

Vì vậy, cuộc đua top 5 lúc này không chỉ là câu chuyện điểm số. Đó là bước ngoặt định hình tương lai của một trong những CLB lớn nhất thế giới. Champions League giờ đây với MU chính là điều kiện tồn tại ở đẳng cấp cao nhất.

