Khởi tố đối tượng dùng ná cao su bắn mù mắt người nhắc nhở giữ trật tự

  • Thứ ba, 7/4/2026 15:31 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Thấy có người nhắc nhở chuyện mở nhạc gây mất trật tự, Tráng Văn Thảu (trú tại xã Yên Cường, tỉnh Tuyên Quang) không vặn nhỏ loa, trái lại còn dùng ná cao su bắn khiến 2 người bị thương.

Ngày 6/4, Công an phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) thông tin đơn vị đã bắt giữ Tráng Văn Thảu (SN 1996) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".

Theo thông tin ban đầu, khoảng đêm 24/3, tại khu vực gầm cầu Yên Biên 1 (tổ dân phố số 5, phường Hà Giang 1), một nhóm thanh niên tụ tập mở loa nghe nhạc với âm lượng lớn, gây mất an ninh trật tự.

Tráng Văn Thảu bị bắt cùng ná cao su tại hiện trường.

Phát hiện sự việc, anh Hù Đình Triệu (SN 2007) cùng anh Nguyễn Tuấn Đông, nhân viên một quán phở gần khu vực bảo tàng, đã đến nhắc nhở nhóm thanh niên giữ trật tự. Tuy nhiên, Tráng Văn Thảu đã dùng ná cao su bắn đá về phía 2 người này.

Hậu quả, anh Nguyễn Tuấn Đông bị đá bắn trúng vùng ngực, gây bầm tím. Nghiêm trọng hơn, anh Hù Đình Triệu bị bắn vào mắt phải, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Theo kết luận ban đầu của bác sĩ, nạn nhân bị vỡ nhãn cầu phải, tổn thương nội nhãn nặng và mất hoàn toàn thị lực mắt phải, thương tích không thể phục hồi.

Tại cơ quan Công an, Thảu đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp một ná cao su là hung khí bắn bị thương 2 người.

Phú Nguyễn/Tiền Phong

Khởi tố đối tượng dùng ná cao su bắn mù mắt Tuyên Quang Khởi tố đối tượng dùng ná cao su bắn mù mắt

