Cựu cầu thủ MU khiến fan Real Madrid phẫn nộ

  • Thứ tư, 8/4/2026 06:15 (GMT+7)
Người hâm mộ Real Madrid tỏ ra tức giận với Alvaro Carreras sau thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Trên sân Santiago Bernabeu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gây thất vọng lớn. "Los Blancos" hoàn toàn lép vế trước lối chơi kỷ luật và sắc bén của Bayern Munich. Bước ngoặt đến ở phút 41 khi Luis Diaz tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Real để ghi bàn mở tỷ số.

Ngay đầu hiệp hai, đại diện Bundesliga nhân đôi cách biệt. Aleksandar Pavlovic cướp bóng từ Alvaro Carreras, trước khi Michael Olise kiến tạo cho Harry Kane dứt điểm lạnh lùng từ ngoài vùng cấm.

Màn trình diễn kém cỏi của Carreras lập tức châm ngòi làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều CĐV đặt dấu hỏi về bản hợp đồng này, thậm chí yêu cầu loại anh khỏi đội hình ngay lập tức. Một số ý kiến cho rằng hậu vệ này liên tục mắc sai lầm ở các trận cầu lớn. CĐV Real hầu hết muốn Fran Garcia thay vị trí của Carreras.

Ngoài ra, Michael Olise được cho là làm khổ hành lang cánh của Real suốt trận, phơi bày điểm yếu nơi hàng thủ, đồng thời khiến cả Vinicius Junior lẫn Kylian Mbappe trở nên mờ nhạt.

Dù vậy, Real vẫn níu kéo hy vọng khi Mbappe rút ngắn tỷ số ở phút 74 sau đường kiến tạo tinh tế của Trent Alexander-Arnold.

Thất bại khiến Real Madrid rơi vào thế khó trước trận lượt về trên đất Đức. Nếu không cải thiện hàng thủ, đặc biệt là vị trí của Carreras, giấc mơ Champions League mùa này của họ có thể sớm khép lại.

Real Madrid và Bayern Munich - cuộc 'đọ súng' của hai nhà vua Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là trận cầu đỉnh cao, mà còn là màn so tài của hai “ông vua” Champions League, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và lịch sử va chạm dữ dội trên cùng một sân khấu.

Tranh cãi trong ngày Real Madrid bại trận

Trọng tài Michael Oliver bị chỉ trích sau khi công nhận bàn mở tỷ số của Luis Diaz, ở trận Bayern thắng Real Madrid 2-1 tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Bayern hạ Real tại Bernabeu

Rạng sáng 8/4, Luis Diaz, Harry Kane tỏa sáng giúp Bayern Munich đánh bại Real Madrid 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Bernabeu.

Dàn siêu sao tấn công làm rung chuyển Santiago Bernabeu

Rạng sáng 8/4, Real Madrid đối đầu Bayern Munich tại tứ kết Champions League hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao của 2 thế lực giàu truyền thống bậc nhất châu Âu.

Minh Nghi

CDV khoa than lam nao loan Real Madrid hinh anh

CĐV khỏa thân làm náo loạn Real Madrid

Rạng sáng 8/4 (giờ Hà Nội), hành trình di chuyển của dàn sao Real Madrid trên chiếc xe buýt tới sân Santiago Bernabeu bị gián đoạn bởi sự cố hy hữu.

Olise sap vuot Messi hinh anh

Olise sắp vượt Messi

Michael Olise có màn trình diễn hiệu quả trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Mbappe sung sot voi Neuer hinh anh

Mbappe sửng sốt với Neuer

Trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất là thủ thành Manuel Neuer.

Bạn có thể quan tâm

