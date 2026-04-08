Cựu cầu thủ MU khiến fan Real Madrid phẫn nộ

Người hâm mộ Real Madrid tỏ ra tức giận với Alvaro Carreras sau thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Alvaro Carreras có màn trình diễn không tốt trước Bayern.

Trên sân Santiago Bernabeu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gây thất vọng lớn. "Los Blancos" hoàn toàn lép vế trước lối chơi kỷ luật và sắc bén của Bayern Munich. Bước ngoặt đến ở phút 41 khi Luis Diaz tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Real để ghi bàn mở tỷ số.

Ngay đầu hiệp hai, đại diện Bundesliga nhân đôi cách biệt. Aleksandar Pavlovic cướp bóng từ Alvaro Carreras, trước khi Michael Olise kiến tạo cho Harry Kane dứt điểm lạnh lùng từ ngoài vùng cấm.

Màn trình diễn kém cỏi của Carreras lập tức châm ngòi làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều CĐV đặt dấu hỏi về bản hợp đồng này, thậm chí yêu cầu loại anh khỏi đội hình ngay lập tức. Một số ý kiến cho rằng hậu vệ này liên tục mắc sai lầm ở các trận cầu lớn. CĐV Real hầu hết muốn Fran Garcia thay vị trí của Carreras.

Ngoài ra, Michael Olise được cho là làm khổ hành lang cánh của Real suốt trận, phơi bày điểm yếu nơi hàng thủ, đồng thời khiến cả Vinicius Junior lẫn Kylian Mbappe trở nên mờ nhạt.

Dù vậy, Real vẫn níu kéo hy vọng khi Mbappe rút ngắn tỷ số ở phút 74 sau đường kiến tạo tinh tế của Trent Alexander-Arnold.

Thất bại khiến Real Madrid rơi vào thế khó trước trận lượt về trên đất Đức. Nếu không cải thiện hàng thủ, đặc biệt là vị trí của Carreras, giấc mơ Champions League mùa này của họ có thể sớm khép lại.

