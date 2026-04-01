Bayern hạ Real tại Bernabeu

Rạng sáng 8/4, Luis Diaz, Harry Kane tỏa sáng giúp Bayern Munich đánh bại Real Madrid 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Bernabeu.

Bayern nắm lợi thế ở lượt về.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Bayern nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, dù Dayot Upamecano không thể tận dụng thành công tình huống đánh đầu kiến tạo của Harry Kane.

Phía Real Madrid cũng nhanh chóng đáp trả bằng những pha phản công sắc bén, với Kylian Mbappe và Vinicius Jr liên tục thử thách tài năng của Manuel Neuer. Thủ thành kỳ cựu người Đức đã có một hiệp đấu xuất sắc với 5 pha cứu thua ấn tượng.

Bước ngoặt đến vào cuối hiệp một khi Bayern triển khai pha phối hợp mạch lạc ở trung lộ, Serge Gnabry kiến tạo để Luis Diaz vượt qua người đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold, trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà. Lợi thế này nhanh chóng được nhân đôi ngay đầu hiệp hai, khi Michael Olise đi bóng kỹ thuật trước khi Harry Kane tung cú sút lạnh lùng từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng thủ Real vất vả trước các chân sút Bayern.

Dù bị dẫn trước hai bàn, Real Madrid không dễ dàng buông xuôi. Họ gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Những nỗ lực đó cuối cùng được đền đáp ở phút 75, khi Alexander-Arnold kiến tạo để Mbappé rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Chiến thắng ngay tại Bernabeu không chỉ giúp Bayern chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về, mà còn khẳng định họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Champions League mùa này.

