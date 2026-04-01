Bayern hạ Real tại Bernabeu

  • Thứ tư, 8/4/2026 01:30 (GMT+7)
Rạng sáng 8/4, Luis Diaz, Harry Kane tỏa sáng giúp Bayern Munich đánh bại Real Madrid 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Bernabeu.

Bayern nắm lợi thế ở lượt về.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Bayern nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, dù Dayot Upamecano không thể tận dụng thành công tình huống đánh đầu kiến tạo của Harry Kane.

Phía Real Madrid cũng nhanh chóng đáp trả bằng những pha phản công sắc bén, với Kylian Mbappe và Vinicius Jr liên tục thử thách tài năng của Manuel Neuer. Thủ thành kỳ cựu người Đức đã có một hiệp đấu xuất sắc với 5 pha cứu thua ấn tượng.

Bước ngoặt đến vào cuối hiệp một khi Bayern triển khai pha phối hợp mạch lạc ở trung lộ, Serge Gnabry kiến tạo để Luis Diaz vượt qua người đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold, trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà. Lợi thế này nhanh chóng được nhân đôi ngay đầu hiệp hai, khi Michael Olise đi bóng kỹ thuật trước khi Harry Kane tung cú sút lạnh lùng từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng thủ Real vất vả trước các chân sút Bayern.

Dù bị dẫn trước hai bàn, Real Madrid không dễ dàng buông xuôi. Họ gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Những nỗ lực đó cuối cùng được đền đáp ở phút 75, khi Alexander-Arnold kiến tạo để Mbappé rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Chiến thắng ngay tại Bernabeu không chỉ giúp Bayern chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về, mà còn khẳng định họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Champions League mùa này.

Ngôi sao Bayern tuyên bố ăn ba mùa này

Tiền vệ Leon Goretzka thể hiện sự tự tin mạnh mẽ trước thềm đại chiến giữa Bayern Munich và Real Madrid tại tứ kết Champions League.

20 giờ trước

Hé lộ cái tên 'cầm còi' trận Real Madrid và Bayern Munich

Michael Oliver không còn là cái tên xa lại với khán giả bóng đá. Lịch sử cho thấy Bayern có lợi thế về kết quả, trong khi Real Madrid từng trải qua một đêm Bernabeu đầy sóng gió.

20 giờ trước

Phát biểu của Mbappe về Bayern gây sốt trở lại

Phát biểu đầy tự tin của Kylian Mbappe đang tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội trước thềm đại chiến tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich.

20 giờ trước

Real Madrid và Bayern Munich - cuộc 'đọ súng' của hai nhà vua Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là trận cầu đỉnh cao, mà còn là màn so tài của hai “ông vua” Champions League, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và lịch sử va chạm dữ dội trên cùng một sân khấu.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Real Madrid Bayern Munich Champions League Santiago Bernabeu

    Đọc tiếp

    Huyen thoai Lucescu qua doi hinh anh

    Huyền thoại Lucescu qua đời

    47 phút trước 03:19 8/4/2026

    0

    Mircea Lucescu, một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá Romania, đã qua đời ở tuổi 80.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

