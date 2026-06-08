Van Persie bị Feyenoord sa thải

Dù đưa Feyenoord về nhì tại Eredivisie, Robin van Persie vẫn phải cay đắng rời ghế huấn luyện sau chuỗi thành tích bết bát ở đấu trường châu Âu.

Thông báo sa thải Robin van Persie đăng trên trang chủ Feyenoord.

Feyenoord vừa chính thức đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Van Persie sau một năm rưỡi dẫn dắt. Thông báo từ sân De Kuip mô tả đây là một "quyết định khó khăn", chấm dứt triều đại của huyền thoại người Hà Lan tại đội bóng quê hương.

Xét về thành tích quốc nội, Van Persie vừa trải qua mùa giải không tệ khi giúp Feyenoord cán đích ở vị trí thứ hai tại Eredivisie, qua đó trực tiếp giành vé tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, việc để vuột mất chức vô địch vào tay kình địch PSV cùng lối chơi chưa thực sự thuyết phục khiến ban lãnh đạo đội bóng mất dần kiên nhẫn.

Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chia tay này được cho là từ màn trình diễn thảm họa tại đấu trường châu Âu. Feyenoord sớm bị loại khỏi vòng loại Champions League bởi Fenerbahce và trải qua chiến dịch Europa League đầy thất vọng. Qua 8 trận tại vòng phân hạng, đội bóng của Van Persie chỉ giành được vỏn vẹn hai chiến thắng, nhận tới 6 thất bại.

Dù sở hữu một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng với hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi dấu ấn đậm nét tại Arsenal cũng như MU, trên băng ghế chỉ đạo, Van Persie vẫn chưa thể tìm thấy sự ổn định. Màn sa thải này là nốt trầm đáng tiếc trong nghiệp cầm quân của ông.

Con trai Van Persie ghi bàn vào lưới đội trẻ Ajax Ở trận đấu thuộc giải U15 VĐQG Hà Lan, Shaqueel van Persie lập cú đúp trong chiến thắng 8-3 của Feyenoord trước Ajax.