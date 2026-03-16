Sterling chứng minh Van Persie đã đúng

Ở vòng 27 giải VĐQG Hà Lan, Raheem Sterling để lại dấu ấn ngay trong lần đầu tiên được đá chính kể từ khi gia nhập Feyenoord.

Sterling tỏa sáng trở lại sau 9 tháng.

Tối 15/3, trên sân nhà De Kuip, Feyenoord lội ngược dòng thắng 2-1 trong trận derby Rotterdam trước Excelsior. Feyenoord bước vào trận đấu với áp lực lớn từ người hâm mộ.

Trước giờ bóng lăn, CĐV Feyenoord giương biểu ngữ kêu gọi Van Persie và ban lãnh đạo từ chức, phản ánh sự bất mãn với phong độ gần đây của đội.

Hiệp một là cơn ác mộng với đội chủ nhà khi Excelsior bất ngờ dẫn trước ở phút 28 nhờ pha lập công xuất thần của hậu vệ trái Arthur Zagre. Sau bàn thua, Feyenoord bắt đầu bừng tỉnh.

Phút 58, Ueda gỡ hòa 1-1. Chỉ một phút sau, Sterling có đường chuyền cực hay giúp Ueda bình tĩnh dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Đây là kiến tạo đầu tiên của Sterling cho đội bóng mới, chứng tỏ quyết định chiêu mộ cầu thủ của HLV Van Persie là đúng đắn.

Trước đó, một bộ phận người hâm mộ Feyenoord bày tỏ sự nghi ngờ với Sterling. Phản ứng chung từ phần lớn người hâm mộ Feyenoord cho thấy họ vẫn chưa bị thuyết phục bởi thương vụ này.

Dù vậy, Sterling cuối cùng cũng biết cách tận dụng kinh nghiệm và tốc độ để tạo khác biệt. Dù giành chiến thắng, màn trình diễn của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Robin van Persie vẫn để lại nhiều điều đáng lo ngại.

Nếu không có màn tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo Ayase Ueda và Sterling, CLB Hà Lan khó giành chiến thắng. Sterling gia nhập Feyenoord từ đầu năm 2026 sau khi rời Chelsea, chấm dứt hơn 9 tháng không thi đấu đỉnh cao.