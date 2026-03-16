Van Persie cảnh báo Sterling sau trận mờ nhạt

Raheem Sterling tiếp tục gây thất vọng tại Feyenoord và nhận lời nhắc thẳng thắn từ HLV Robin van Persie về thể trạng lẫn đóng góp trên sân.

Raheem Sterling đang trải qua những ngày khó khăn tại Feyenoord. Màn trình diễn nhạt nhòa trước Ajax ở trận "De Klassieker" mới đây khiến tiền đạo người Anh chịu nhiều áp lực, đồng thời buộc HLV Robin van Persie phải lên tiếng.

Trong trận hòa 1-1, Sterling gần như không tạo ra ảnh hưởng đáng kể. Anh gặp nhiều khó khăn trước sự đeo bám của Lucas Rosa và bị thay ra ở phút 55. Đây là lần hiếm hoi Sterling rời sân sớm trong một trận cầu lớn, và điều đó phản ánh rõ phong độ hiện tại.

Gia nhập Feyenoord theo dạng tự do sau khi chia tay Chelsea hồi tháng 1/2026, Sterling được kỳ vọng sẽ mang đến kinh nghiệm và đột biến cho hàng công. Tuy nhiên, sau những trận đầu tiên, anh chưa thể đáp ứng kỳ vọng.

Điểm đáng lo nằm ở thể trạng. Tốc độ, yếu tố từng là thương hiệu của Sterling, không còn được thể hiện rõ. Trong một môi trường đòi hỏi cường độ cao như Eredivisie, sự hụt hơi này khiến anh gặp nhiều hạn chế.

Sau trận, Van Persie thẳng thắn thừa nhận vấn đề. Ông cho biết Sterling vẫn đang trong quá trình lấy lại thể lực, nhưng đội bóng không thể chờ đợi quá lâu.

“Có những thứ cần phải khớp với nhau, và điều đó phải xảy ra sớm”, Van Persie nói. “Chúng tôi tôn trọng quá trình của cậu ấy, nhưng đội bóng vẫn phải đạt kết quả”.

Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh mục tiêu của Feyenoord là vị trí thứ hai để giành vé dự Champions League. Trong bối cảnh đó, mọi cá nhân đều phải đóng góp rõ ràng, không có ngoại lệ.

“Tôi muốn thấy nhiều hơn, cả khi có bóng lẫn khi không có bóng”, Van Persie nói thêm.

Áp lực càng lớn khi Feyenoord đang bị PSV Eindhoven bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ hai vì thế trở nên khốc liệt hơn, và bất kỳ sự chậm nhịp nào cũng có thể phải trả giá.

Tương lai của Sterling tại Feyenoord cũng chưa rõ ràng. Hợp đồng của anh chỉ kéo dài đến hết mùa giải. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện sẽ đánh giá sau khi mùa bóng khép lại.

Dù vậy, trong phòng thay đồ vẫn có những tiếng nói tích cực. Tiền vệ Jakub Moder tin rằng Sterling sẽ sớm tìm lại phong độ tốt nhất trong phần còn lại của mùa giải.

Nhưng thực tế cho thấy thời gian không còn nhiều. Sterling cần thay đổi nhanh, nếu không muốn quãng thời gian tại Hà Lan trở thành một bước lùi trong sự nghiệp.