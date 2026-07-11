Pháp nhận thưởng lớn nhưng vẫn sợ lỗ ở World Cup

Vào bán kết World Cup 2026 giúp tuyển Pháp đảm bảo khoản thưởng hàng chục triệu USD từ FIFA, nhưng Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) vẫn đối mặt áp lực cân đối tài chính.

Pháp tiến vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 10/7, chiến thắng trước Morocco để giành vé vào bán kết World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn với tuyển Pháp. Kết quả này còn giúp Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) chắc chắn bỏ túi ít nhất 27 triệu USD tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), chưa kể khoản hỗ trợ 2,5 triệu USD dành cho chi phí chuẩn bị trước giải.

Tuy nhiên, số tiền lớn kể trên chưa đồng nghĩa FFF sẽ có lãi sau kỳ World Cup. Theo nhật báo L'Equipe, ban lãnh đạo FFF xác định ngay từ đầu rằng đội tuyển phải vào tối thiểu bán kết mới có thể cân bằng ngân sách cho chiến dịch tại Mỹ, Canada và Mexico.

Chủ tịch Philippe Diallo từng thừa nhận nhiều liên đoàn quốc gia sẽ kết thúc World Cup trong tình trạng thâm hụt tài chính vì chi phí tổ chức, di chuyển và vận hành ngày càng tăng. Ông nhấn mạnh mục tiêu của tuyển Pháp không phải kiếm lợi nhuận, mà đơn giản là tránh thua lỗ.

"Ngày nay, nhiều liên đoàn không thể cân đối thu chi nếu không tiến rất sâu ở World Cup. Chúng tôi không nói đến chuyện có lãi, mà trước hết là không bị lỗ", ông Diallo chia sẻ trước khi đội tuyển lên đường tới Boston.

Việc tiến sâu ở World Cup giúp các liên đoàn bóng đá tránh thua lỗ về mặt chi phí. Ảnh: Reuters.

Thực tế, FFF xây dựng ngân sách mùa giải 2026/27 dựa trên kịch bản tuyển Pháp dừng bước ở tứ kết. Việc góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất giúp liên đoàn vượt chỉ tiêu chuyên môn và cải thiện đáng kể tình hình tài chính.

Khoản thưởng của FIFA sẽ tiếp tục tăng theo thành tích cuối cùng của "Les Bleus". Nếu xếp hạng tư, FFF nhận 27 triệu USD . Đứng hạng ba sẽ được 29 triệu USD , á quân nhận 33 triệu USD , còn chức vô địch mang về tới 50 triệu USD .

Ngoài ra, FIFA cũng nâng khoản hỗ trợ chuẩn bị từ 1,5 triệu USD lên 2,5 triệu USD sau khi nhiều liên đoàn, đặc biệt ở châu Âu, phản ánh chi phí tham dự giải đấu vượt xa dự kiến.

Với việc đã hoàn thành mục tiêu vào bán kết, tuyển Pháp không chỉ tiến gần danh hiệu thế giới mà còn giúp FFF giảm bớt gánh nặng tài chính trong bối cảnh chi phí dự World Cup ngày càng leo thang.

Highlights Pháp 2-0 Morocco Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.