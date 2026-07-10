Khoảnh khắc World Cup: Màn chuộc lỗi của Mbappe

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Vào lúc 3h sáng ngày 10/7, người hâm mộ hào hứng theo dõi trận tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco tại sân vận động Boston. Cuộc đối đầu duyên nợ này những tưởng sẽ mang lại khoảnh khắc bùng nổ khi sức mạnh tấn công của đại diện châu Âu chạm trán với tinh thần quả cảm từ "Những chú sư tử Atlas".