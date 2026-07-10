Khoảnh khắc World Cup: Màn chuộc lỗi của Mbappe

Vào lúc 3h sáng ngày 10/7, người hâm mộ hào hứng theo dõi trận tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco tại sân vận động Boston. Cuộc đối đầu duyên nợ này những tưởng sẽ mang lại khoảnh khắc bùng nổ khi sức mạnh tấn công của đại diện châu Âu chạm trán với tinh thần quả cảm từ "Những chú sư tử Atlas".
Phút 25, bước ngoặt hiệp một xảy ra khi đội trưởng Mbappe dùng tốc độ vượt qua hàng phòng ngự đối phương, khiến hậu vệ Noussair Mazraoui phạm lỗi trong vùng cấm đại diện châu Phi. Trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền dành cho Pháp bất chấp những nỗ lực phân trần từ các cầu thủ Morocco.
Phút 28, sau thời gian chờ đợi VAR kiểm tra kéo dài, gây áp lực tâm lý nặng nề, Mbappe thực hiện cú sút phạt đền quá lộ liễu, tạo điều kiện thuận lợi để thủ thành Yassine Bounou đổ người chính xác cản phá thành công.
Phút 45+2, hậu vệ cánh trái Lucas Digne thực hiện cú sút xa đầy ngẫu hứng và uy lực từ cự ly khoảng 30 m. Đáng tiếc cho tuyển Pháp khi trái bóng lại tìm đúng xà ngang, khép lại một hiệp đấu đầy sôi động.
Phút 60, thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông khi Mbappe nhận bóng từ đường chuyền của Desire Doue rồi tung ra một cú cứa lòng đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Bounou bất kỳ cơ hội nào cản phá, giúp đội tuyển Pháp vươn lên dẫn 1-0.
Phút 66, đội tuyển Pháp nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp tấn công chớp nhoáng ở trung lộ. Mbappe chuyền bóng cho Ousmane Dembele dứt điểm chìm từ sát vùng cấm địa, khiến thủ thành Bounou dù chạm được tay vào bóng vẫn không thể ngăn cản bàn thua thứ hai của Morocco.
Vết gợn trong chiến thắng của tuyển Pháp đến ở phút 77 khi Mbappe bị đau và ngay lập tức được huấn luyện viên Didier Deschamps rút ra khỏi sân. Tuy nhiên, sau trận, ngôi sao mang áo số 10 xác nhận anh không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Trong 90 phút, Bounou thực hiện 6 pha cứu thua, nổi bật là tình huống cản phá quả phạt đền của Mbappe. Anh bỏ túi 5 lần cứu thua trong vòng cấm. Bất chấp việc Morocco phải dừng bước, thủ thành này vẫn có thể tự hào về màn trình diễn cá nhân.
Sau 90 phút, tuyển Morocco để thua Pháp với tỷ số chung cuộc 0-2. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ áo đỏ đổ gục trong nỗi thất vọng. Đại diện châu Phi dù chơi nỗ lực vẫn không thể một lần chọc thủng lưới của thủ thành Mike Maignan.
Niềm vui của các cổ động viên tuyển Pháp trên khán đài. Sau khi đánh bại Morocco với tỷ số 2-0, "Les Bleus" sẽ chạm trán đội thắng trong trận đấu giữa Bỉ và Tây Ban Nha vào ngày 15/7 tới.