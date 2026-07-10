Ibrahimovic: 'Morocco sai lầm khi đánh giá thấp Mbappe'

Zlatan Ibrahimovic cho rằng Morocco đánh giá thấp bản lĩnh của Kylian Mbappe sau tình huống đá hỏng phạt đền trong trận thua Pháp ở tứ kết World Cup 2026.

Mbappe toả sáng trước Morocco.

Trả lời phỏng vấn Fox Soccer, Zlatan Ibrahimovic cho rằng khoảnh khắc Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền không khiến tuyển Pháp suy sụp, mà ngược lại có thể trở thành động lực để tiền đạo này bùng nổ.

“Tôi bật cười khi mọi người bắt đầu nói về quả phạt đền hỏng. Vì tôi từng chứng kiến câu chuyện này trước đây. Những cầu thủ vĩ đại luôn nguy hiểm. Những cầu thủ vĩ đại khi tức giận còn nguy hiểm hơn”, Ibra chia sẻ.

Theo cựu tiền đạo Thụy Điển, Morocco mắc sai lầm khi nghĩ họ thay đổi được cục diện trận đấu sau pha cứu thua của thủ môn Bono. Thời điểm đó, khán giả bùng nổ và băng ghế dự bị Morocco ăn mừng, nhưng Ibrahimovic cho rằng họ vô tình tiếp thêm động lực cho Mbappe.

“Sai lầm lớn nhất khi đối đầu với một siêu sao là nghĩ rằng anh ta đã hết thời sau một khoảnh khắc tệ hại. Đó là lúc anh ta trở nên quyết tâm hơn”, Ibra nói.

Cựu tiền đạo từng khoác áo nhiều CLB lớn châu Âu như Juventus, Inter, AC Milan, Barcelona... cũng đánh giá cao thái độ của Mbappe sau tình huống bỏ lỡ trên chấm 11 m.

“Tôi quan sát Mbappe sau quả phạt đền hỏng. Ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy không thay đổi. Không hoảng loạn, không thất vọng, không sợ hãi. Cậu ấy giống như một người đã biết trước câu chuyện sẽ kết thúc thế nào”, Ibrahimovic nhận xét.

Thực tế trên sân cho thấy Mbappe nhanh chóng để lại dấu ấn. Tiền đạo tuyển Pháp ghi bàn, kiến tạo cho Ousmane Dembele lập công, giúp "Les Bleus" đánh bại Morocco 2-0 và giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

“Đó là điều những cầu thủ đẳng cấp làm. Họ trừng phạt sự nghi ngờ”, Ibrahimovic kết luận.