Kỳ tích của Ronaldo 'Béo' và Rivaldo bị san bằng

Rạng sáng 10/7, Dembele và Mbappe mang về chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp trước Morocco, qua đó có tổng cộng 13 bàn, san bằng kỷ lục của bộ đôi huyền thoại Ronaldo "Béo" và Rivaldo.

Mbappe và Dembele là bộ đôi thứ 2 trong lịch sử World Cup cùng có từ 5 bàn trở lên.

Với hai pha lập công vào lưới thủ thành Bono, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele trở thành bộ đôi thứ hai cùng có từ 5 bàn trở lên trong lịch sử World Cup. Cặp đôi trước đó làm được điều này là Ronaldo và Rivaldo của tuyển Brazil vào năm 2002.

Trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, Ronaldo ghi 8 bàn, còn Rivaldo có 5 pha lập công. Đây cũng là những con số mà lần lượt Mbappe và Dembele đã có được sau 6 trận. Điều này đồng nghĩa với hai tiền đạo của “Les Bleus” vẫn còn hai trận đấu nữa để vượt qua thành tích của những tiền bối.

Đáng chú ý, Brazil cũng là đội tuyển nâng cao chiếc cúp vàng năm đó. Đây được xem là một tín hiệu may mắn cho tuyển Pháp tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps có 3 lần liên tiếp vào đến bán kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và người hâm mộ đội bóng áo màu lam đang kỳ vọng họ cũng sẽ có trận chung kết World Cup thứ 3 chỉ sau 8 năm.

Dù đá hỏng quả phạt đền, Mbappe vẫn ghi được một bàn vào phút 60. Đến phút 66, đội trưởng tuyển Pháp cũng kiến tạo để Dembele ấn định tỷ số 2-0 cho “Les Bleus”. Vượt qua Morocco, Pháp sẽ tiếp đón đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại bán kết, diễn ra vào rạng sáng 15/7.

Mbappe sút hỏng phạt đền trước Morocco Ngoài bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026, ngôi sao tuyển Pháp còn gây tiếc nuối bởi tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm 11 m.