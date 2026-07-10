Cầu thủ Morocco cười sau thất bại gây phẫn nộ

Sáng 10/7, nụ cười của Achraf Hakimi sau khi Morocco thua Pháp với tỷ số 0-2 thuộc tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều CĐV phẫn nộ.

Hakimi cười tươi khi trò chuyện với các cầu thủ Pháp sau trận.

Trên sân Boston (Mỹ), Morocco khép lại hành trình đầy ấn tượng tại World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước tuyển Pháp. Kylian Mbappe và Ousmane Dembele là những người ghi bàn đưa "Les Bleus" vào bán kết.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bùng nổ sau trận lại không phải kết quả, mà là biểu cảm của Hakimi. Trong lúc nhiều đồng đội tỏ rõ sự thất vọng, đội trưởng Morocco xuất hiện với nụ cười trên môi khi trò chuyện cùng các cầu thủ Pháp.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và kéo theo hàng loạt ý kiến chỉ trích. Nhiều CĐV đặt câu hỏi: "Vì sao Achraf Hakimi lại vui vẻ?".

Một số người cho rằng hậu vệ của PSG thiếu sự đồng cảm với nỗi thất vọng của hơn 40 triệu người dân Morocco.

Thậm chí, những bình luận gay gắt còn xuất hiện trên mạng xã hội với các cáo buộc Hakimi "phản bội Morocco", "phản bội người hâm mộ", "phản bội các đồng đội" và "bỏ rơi đội bóng".

Dù đây chỉ là quan điểm của một bộ phận CĐV, làn sóng phẫn nộ vẫn lan rộng sau khi đoạn video được chia sẻ.

Trước đó, Mbappe và Hakimi thu hút sự chú ý bằng cái ôm thân thiết trong đường hầm sân vận động. Hai ngôi sao từng là đồng đội tại PSG và duy trì tình bạn khăng khít nhiều năm qua. Mbappe thậm chí từng sang Morocco để cổ vũ Hakimi tại Cúp bóng đá châu Phi 2025.

Sau trận đấu, tiền đạo tuyển Pháp cũng khẳng định tình bạn không ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp trên sân. "Khi thi đấu, không có chỗ cho tình cảm. Chúng tôi chỉ là đối thủ. Chỉ khi trở lại phòng thay đồ, chúng tôi mới là những người bạn", Mbappe chia sẻ.

Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở bán kết vào ngày 15/7.

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.