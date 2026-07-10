Mbappe: ‘Đây không phải tuyển Pháp mạnh nhất’

Sáng 10/7, sau chiến thắng 2-0 trước Morocco tại tứ kết World Cup 2026, Kylian Mbappe tuyên bố: đây không phải đội hình mạnh nhất tuyển Pháp sở hữu.

Với Mbappe, đội hình hiện tại của tuyển Pháp là đội hình tiềm năng nhất.

Đội trưởng "Les Bleus" khẳng định: "Đây không phải tuyển Pháp mạnh nhất, nhưng là đội hình giàu tiềm năng nhất mà chúng tôi từng có".

Mbappe cũng đưa ra tiêu chí để đánh giá một đội bóng lớn: biết cách chiến thắng. Theo tiền đạo thuộc biên chế PSG, đó mới là thước đo quan trọng nhất, và tuyển Pháp đang đáp ứng hoàn hảo điều ấy tại World Cup 2026. Sau khi vượt qua Morocco để giành vé vào bán kết, đoàn quân của HLV Didier Deschamps là đội duy nhất toàn thắng trong 90 phút kể từ đầu giải.

Quan điểm của Mbappe nhận được sự đồng tình từ nhiều người hâm mộ. Một CĐV bình luận: "Anh ấy nói đúng. Tiềm năng lớn đến đâu cũng vô nghĩa nếu cuối cùng không thể vô địch".

Thực tế, tuyển Pháp đang sở hữu một trong những đội hình chất lượng nhất giải đấu. Dàn cầu thủ trải đều cả ba tuyến đều là những ngôi sao của các CLB hàng đầu châu Âu, đồng thời duy trì sự gắn kết và ổn định qua sáu trận đã đấu trên đất Bắc Mỹ.

Hàng công tiếp tục là điểm sáng nổi bật nhất. Mbappe cùng Lionel Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Ousmane Dembele cũng đã có 5 pha lập công sau khi ghi bàn vào lưới Morocco ở tứ kết, trong khi Michael Olise tuy chưa nổ súng nhưng dẫn đầu giải với 5 đường kiến tạo, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của "Les Bleus".

Dẫu vậy, hành trình chinh phục chiếc cúp vàng vẫn chưa khép lại. Tuyển Pháp còn cách chức vô địch World Cup thứ ba trong lịch sử hai trận đấu nữa. Ở bán kết, Mbappe cùng các đồng đội sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Tây Ban Nha. Trận đấu diễn ra vào rạng sáng 15/7 trên sân Dallas.