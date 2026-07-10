Chi tiết khiến cả thế giới phải chú ý Olise

Tiền vệ Michael Olise của tuyển Pháp tiếp tục gây ấn tượng bởi phong cách thời trang khác biệt so với phần còn lại tại World Cup 2026.

Rạng sáng 10/7, Olise góp công trong chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, ngôi sao của Bayern Munich vẫn tạo khác biệt nhờ khả năng di chuyển, phối hợp và chuyền bóng hiệu quả trong suốt trận đấu.

Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, Olise còn khiến người hâm mộ chú ý bởi phong cách cá nhân rất riêng. Khác với phần lớn các ngôi sao bóng đá hiện nay, cầu thủ 24 tuổi không bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng tài trợ giày thi đấu nào.

Điều đó đồng nghĩa Olise tự do lựa chọn mẫu giày mình muốn mang ở mỗi trận đấu, thay vì phải sử dụng một thương hiệu cố định theo các điều khoản thương mại.

Olise (trái) chọn mẫu giày trùng màu với trang phục thi đấu. Ảnh: Reuters.

Ở trận gặp Morocco, Olise tiếp tục lựa chọn đôi giày có màu sắc đồng bộ với trang phục thi đấu của tuyển Pháp. Đây là hình ảnh xuất hiện xuyên suốt giải đấu mỗi khi ngôi sao của Bayern ra sân, cũng như khi chơi bóng tại câu lạc bộ.

Cách lựa chọn này giúp Olise tạo nên dấu ấn riêng, mang lại tổng thể hài hòa và đầy phong cách. Những đôi giày anh sử dụng liên tục trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội.

Olise ở một trận đấu khác tại World Cup 2026.

Nhiều CĐV dành lời khen cho gu thẩm mỹ của Olise, cho rằng anh luôn biết cách kết hợp trang phục một cách tinh tế mà vẫn giữ được cá tính. Không ít ý kiến còn nhận xét tiền vệ này là mẫu cầu thủ "làm gì cũng chỉn chu", từ phong cách thi đấu trên sân đến những chi tiết nhỏ như lựa chọn giày.

Việc Olise duy trì phong cách riêng trong nhiều năm qua là điều khá hiếm gặp trong bóng đá hiện đại. Anh bỏ qua những hợp đồng tài trợ đắt giá với các nhãn hàng để thỏa mãn đam mê thời trang. Chính sự khác biệt ấy càng góp phần tạo nên hình ảnh riêng của ngôi sao tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.