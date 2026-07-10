HLV Martinez sắp tái xuất ở đội tuyển mới

Sau khi chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez bất ngờ nổi lên như một trong những ứng viên đáng chú ý cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Scotland.

HLV Martinez nằm trong tầm ngắm của Scotland. Ảnh: Reuters.

HLV Martinez vừa chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi hợp đồng hết hạn, ngay sau thất bại tại vòng 16 đội World Cup 2026. Việc trở thành HLV tự do giúp ông nhanh chóng được đưa vào danh sách những cái tên có thể dẫn dắt đội tuyển Scotland.

HLV Martinez không xa lạ với bóng đá Scotland. Ông từng khoác áo Motherwell trong thời còn thi đấu và cũng gặp người vợ mang quốc tịch Scotland tại đây vào năm 2002. Chính mối liên hệ đặc biệt này được cho là một trong những lý do khiến Liên đoàn bóng đá Scotland cân nhắc mời nhà cầm quân 52 tuổi.

Dù từng tạo dựng danh tiếng khi dẫn dắt Swansea, Wigan Athletic và sau đó là Everton, sự nghiệp huấn luyện đội tuyển quốc gia của Martinez để lại nhiều tranh cãi. Ông không thể giúp thế hệ vàng của tuyển Bỉ giành danh hiệu lớn nào, trước khi tiếp tục gây thất vọng cùng Bồ Đào Nha.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch với dàn sao như Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, đội tuyển này lại dừng bước ngay từ vòng 16 đội sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, khiến HLV Martinez hứng chỉ trích.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Scotland tỏ ra hoài nghi trước khả năng Martinez được bổ nhiệm. Không ít người cho rằng ông đã không phát huy hết tiềm năng của những đội tuyển giàu tài năng mình từng dẫn dắt và lo ngại kịch bản tương tự sẽ lặp lại với đội tuyển Scotland.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.