Eriksen chưa muốn dừng lại

Tiền vệ Christian Eriksen đang từng bước trở lại sau sự cố sức khỏe khiến người hâm mộ bóng đá thế giới lo lắng.

Eriksen muốn trở lại sân cỏ.

Theo xác nhận từ đội chủ quản Wolfsburg, Eriksen sẽ bắt đầu chương trình phục hồi chức năng cá nhân tại quê nhà. Giám đốc điều hành Dieter Hecking chấp thuận để cầu thủ này trở về Đan Mạch điều trị.

Wolfsburg nhấn mạnh vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Eriksen cũng như đội ngũ bác sĩ phụ trách quá trình hồi phục, đồng thời gửi lời chúc anh sớm bình phục.

Eriksen gặp biến cố trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine hôm 7/6. Khi hiệp hai đang diễn ra, cựu tiền vệ MU và Tottenham bất ngờ ôm ngực rồi gục xuống sân dù không có va chạm với bất kỳ ai. Các nhân viên y tế lập tức lao vào cấp cứu, trong khi các đồng đội tạo thành vòng tròn để che chắn cho anh.

May mắn cho Eriksen, thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD), được lắp từ năm 2021, hoạt động đúng chức năng, phát xung điện giúp khôi phục nhịp tim. Sau khi được sơ cứu, anh vẫn có thể tự đi bộ lên xe cứu thương để đến Bệnh viện Đại học Odense điều trị.

Eriksen ngã quỵ giữa trận đấu với Ukraine hồi tháng 6.

Một ngày sau sự cố, Eriksen trấn an người hâm mộ khi khẳng định tình trạng lần này khác với cơn ngừng tim từng xảy ra tại Euro 2020. Anh cho biết sức khỏe đang tiến triển tích cực và gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ.

Eriksen vẫn còn hợp đồng với Wolfsburg đến năm 2027 và tôn trọng thỏa thuận với đội bóng nước Đức. Dù vậy, kế hoạch trở lại sân cỏ của anh vẫn gây nhiều tranh cãi.

Chuyên gia tim mạch Henning Molgaard cho rằng việc tiếp tục thi đấu đỉnh cao với một thiết bị ICD là điều rất hiếm gặp. Theo ông, phần lớn các vận động viên chuyên nghiệp đều lựa chọn giải nghệ sau khi được cấy thiết bị này.

Vị bác sĩ người Đan Mạch cảnh báo Eriksen nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp các cơn rối loạn nhịp tim trong tương lai, dù không thể xác định chính xác thời điểm chúng xảy ra.

Eriksen ngã quỵ ngay trên sân Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.