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Thể thao World Cup 2026

Cú sốc cho tuyển Anh

  • Thứ sáu, 10/7/2026 02:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

FIFA treo giò Jarell Quansah hai trận sau tấm thẻ đỏ trước Mexico, khiến hậu vệ tuyển Anh lỡ trận tứ kết gặp Na Uy và cả bán kết nếu "Tam sư" đi tiếp.

Jarell Quansah nhận án treo giò hai trận sau tấm thẻ đỏ trước Mexico, khiến tuyển Anh mất thêm một lựa chọn ở hàng thủ trước cuộc đối đầu Na Uy tại tứ kết World Cup 2026.

Jarell Quansah sẽ không thể góp mặt trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy sau khi FIFA ra án treo giò hai trận vì tấm thẻ đỏ phải nhận ở chiến thắng 3-2 trước Mexico tại vòng 1/8.

Trung vệ của tuyển Anh bị truất quyền thi đấu ở phút 54 sau khi VAR xác định anh có pha vào bóng nguy hiểm với hậu vệ Jesús Gallardo. Dù phải chơi hơn nửa giờ với 10 người, "Tam sư" vẫn bảo toàn chiến thắng để giành vé vào tứ kết.

Án phạt đồng nghĩa Quansah sẽ vắng mặt ở trận gặp Na Uy, đồng thời không được ra sân ở bán kết nếu tuyển Anh vượt qua đại diện Bắc Âu.

Đây là tổn thất đáng kể với HLV Thomas Tuchel khi Reece James vẫn đang chạy đua với chấn thương gân kheo. Hậu vệ của Chelsea mới tập riêng trong những buổi tập gần đây và chưa chắc kịp trở lại.

Trước đó, khi James vắng mặt, Quansah được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải nhưng cũng gặp vấn đề thể lực trước khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Djed Spence, Declan Rice và Ezri Konsa đều từng được kéo về trám vào hành lang phải trong thời gian qua.

Theo ESPN, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) từng cân nhắc khả năng kháng cáo sau khi FIFA tạm hoãn thi hành án treo giò một trận đối với tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun. Tuy nhiên, Quansah vẫn phải chấp hành án phạt hai trận.

HLV Thomas Tuchel bày tỏ sự khó hiểu về cách FIFA xử lý các vụ việc.

"Giới hạn nằm ở đâu? Chúng tôi có thể kháng cáo thẻ đỏ của Quansah hay không? Nếu một thẻ vàng đáng ra không phải thẻ vàng thì sao? Nếu chúng tôi cho rằng đó không phải thẻ đỏ thì sao? Rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi đến đâu?", ông nói.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Hà Trang

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