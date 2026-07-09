Diaz 'đứng hình' vì sự cố hy hữu tại World Cup

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Brahim Diaz gặp rắc rối trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Pháp và Morocco. Ảnh: X
Diaz vừa trải qua những giây phút từ kinh ngạc đến bật cười đầy thú vị khi buổi họp báo của đội tuyển Morocco bỗng chốc biến thành hiện trường của một vụ tranh cãi. Sự cố xảy ra ngay khi tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đang trả lời truyền thông trước trận tứ kết World Cup 2026 với tuyển Pháp.
Trước cảnh tượng hy hữu này, Diaz ban đầu tỏ ra bối rối và "đứng hình" trong giây lát. Máy quay ghi lại khoảnh khắc anh sững sờ theo dõi vụ việc với nụ cười gượng gạo khi tiếng ồn ào lấn át hoàn toàn nội dung phỏng vấn.
Tuy nhiên, sau khi tình hình được kiểm soát, cựu cầu thủ Manchester City khéo léo biến sự căng thẳng thành tiếng cười. Anh hài hước thừa nhận mình hoàn toàn quên mất câu hỏi do quá mải theo dõi vụ ẩu đả, tạo nên một khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi cho toàn bộ phóng viên có mặt.
Trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa tuyển Pháp và Morocco sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 10/7 trên sân vận động Gillette.
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