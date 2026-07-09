Trọng tài Pháp - Morocco từng rút 11 thẻ đỏ một trận

Facundo Tello, trọng tài được FIFA phân công điều khiển trận Pháp gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026, từng gây chấn động với màn rút 11 thẻ đỏ trong một trận đấu tại Argentina.

Trọng tài Facundo Tello nổi tiếng không ngại rút thẻ đỏ. Ảnh: Reuters.

Quyết định bổ nhiệm trọng tài người Argentina, Facundo Tello cho trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Không chỉ là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm của CONMEBOL, ông còn nổi tiếng với những quyết định cứng rắn và không ngại rút thẻ.

Tello từng trở thành tâm điểm vào năm 2022 khi điều khiển trận chung kết Trofeo de Campeones giữa Boca Juniors và Racing. Trận đấu kết thúc trong hỗn loạn với tổng cộng 10 cầu thủ cùng HLV Hugo Ibarra của Boca Juniors bị truất quyền thi đấu. Boca chỉ còn sáu cầu thủ trên sân, ít hơn số lượng tối thiểu theo luật, buộc trọng tài phải cho trận đấu kết thúc sớm.

Việc FIFA giao Tello bắt chính trận Pháp - Morocco cũng gây tranh luận bởi toàn bộ tổ trọng tài đều đến từ Argentina, vốn là đối thủ đầy duyên nợ của Pháp ở các kỳ World Cup gần đây. Trước đó, dư luận Argentina từng phản ứng khi trọng tài người Pháp, Francois Letexier điều hành trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8.

Đây là kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp của trọng tài Tello. Tại World Cup 2022, ông từng cầm còi trận Morocco thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết và rút thẻ đỏ đối với tiền đạo Walid Cheddira sau hai thẻ vàng. Sau trận đấu, Bruno Fernandes chỉ trích FIFA vì không sử dụng các trọng tài thường xuyên điều hành Champions League ở những trận đấu lớn.

Ngoài đấu trường World Cup, Tello cũng là gương mặt quen thuộc tại Copa Libertadores. Ông điều khiển trận chung kết năm 2024 giữa Botafogo và Atletico Mineiro, đồng thời từng làm nhiệm vụ ở nhiều trận có sự góp mặt của các CLB Brazil.

Với phong cách điều hành quyết liệt và lý lịch đầy dấu ấn, Facundo Tello được dự báo sẽ trở thành một trong những nhân vật được theo dõi sát sao ở màn so tài giữa Pháp và Morocco.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.