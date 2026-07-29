MU gạch tên 4 cầu thủ khỏi đội một

MU bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch tinh gọn đội hình dưới thời HLV Michael Carrick khi thông báo 4 cầu thủ có thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Amass không có tương lai ở MU.

Theo Daily Mail, thủ môn Radek Vitek, hậu vệ Harry Amass cùng hai tiền vệ Dan Gore và Toby Collyer đều không nằm trong kế hoạch của Carrick ở mùa giải mới. Dù cả 4 đều góp mặt trong chiến thắng 5-0 trước Rosenborg ở trận giao hữu hôm 24/7, họ được thông báo có thể tìm bến đỗ mới.

Mùa hè này, MU mang về 5 tân binh, nổi bật là bộ đôi tiền vệ Youri Tielemans và Andrey Santos. Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" còn chiêu mộ thủ môn Karl Darlow, tài năng trẻ Kit Margetson và cầu thủ chạy cánh Tynan Thompson, khiến cuộc cạnh tranh vị trí trở nên khốc liệt hơn.

Ở vị trí thủ môn, Vitek vừa trở về sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Bristol City và đang nhận được sự quan tâm từ Middlesbrough. Bản thân Vitek cũng từng thừa nhận mong muốn rời Old Trafford để tìm cơ hội trở thành thủ môn số một.

Trong khi đó, Amass được nhiều đội bóng Championship theo đuổi. Hậu vệ trái 19 tuổi ghi bàn vào lưới Rosenborg và từng gây ấn tượng khi khoác áo Sheffield Wednesday theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, chấn thương khiến quãng thời gian tiếp theo của anh tại Norwich bị gián đoạn.

Theo The Athletic, MU định giá Amass khoảng 6 triệu bảng và ưu tiên bán đứt thay vì tiếp tục cho mượn. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford cũng sẵn sàng cân nhắc phương án cho mượn kèm điều khoản mua đứt đối với cả Amass và Vitek.

Ở hàng tiền vệ, Gore và Collyer gần như không còn cơ hội cạnh tranh sau sự xuất hiện của Tielemans và Santos. Ban huấn luyện được cho là khuyên cả hai tìm kiếm bến đỗ mới thay vì tiếp tục thi đấu cho đội U21.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.