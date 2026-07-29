Vị trí chuyển nhượng sống còn của Arsenal

Chấn thương của William Saliba buộc Arsenal phải đẩy nhanh kế hoạch bổ sung trung vệ, thậm chí trước khi hoàn tất thương vụ Bruno Guimaraes.

Sự vắng mặt của Saliba ở hàng thủ khiến Arsenal không thể ngồi yên. Ảnh: Reuters.

Saliba gặp vấn đề trong trận bán kết World Cup khi tuyển Pháp thất bại trước Tây Ban Nha hôm 15/7. Trung vệ 25 tuổi không cần phẫu thuật nhưng dự kiến vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa Premier League 2026/27.

Sự vắng mặt của Saliba khiến Arsenal hiện chỉ còn Gabriel Magalhaes và Cristhian Mosquera là những trung vệ chuyên trách trong đội hình. Vì vậy, ban lãnh đạo "Pháo thủ" muốn nhanh chóng hoàn tất một bản hợp đồng mới để giảm áp lực cho Arteta.

Trong danh sách mục tiêu của Arsenal có Ivan Fresneda (Sporting Lisbon) và Jacobo Ramon (Como). Ngoài ra, đội bóng thành London cũng quan tâm đến hai trung vệ khác của Sporting là Zeno Debast và Goncalo Inacio.

Inacio từng nhiều lần được liên hệ với Premier League sau những màn trình diễn nổi bật tại Bồ Đào Nha. Trung vệ 24 tuổi này từng lọt vào tầm ngắm của Manchester United và Manchester City, đồng thời hiện cũng được AC Milan theo đuổi.

Dù lựa chọn ai, Arsenal cần một trung vệ có khả năng đá cặp cùng Gabriel Magalhaes. Mùa trước, hàng thủ của Arteta chỉ để thủng lưới 27 bàn tại Premier League, thành tích tốt nhất giải đấu.

Theo truyền thông Anh, Arsenal có thể chốt thương vụ trung vệ trước cả khi hoàn tất cuộc đàm phán với Bruno Guimaraes của Newcastle United. Đội chủ sân Emirates được cho là đã chuẩn bị đề nghị trị giá 70 triệu bảng cho tiền vệ người Brazil, nhưng Newcastle vẫn không muốn chia tay trụ cột.

Trong mùa hè này, Arsenal đã hoàn tất các thương vụ Christos Tzolis, Illan Meslier và mua đứt Piero Hincapie. Tuy nhiên, chấn thương của Saliba khiến đội bóng thành London phải thay đổi ưu tiên trên thị trường chuyển nhượng.

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