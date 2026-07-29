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Thể thao

Henderson gia nhập Chelsea

  • Thứ tư, 29/7/2026 20:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chelsea chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng với Jordan Henderson sau khi tiền vệ kỳ cựu người Anh chính thức chia tay Brentford.

Henderson mang tới kinh nghiệm cho Chelsea.

Thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận bằng cụm từ quen thuộc "Here we go!". Nhà báo người Italy thông tin: "Henderson đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kéo dài đến tháng 6/2028. Thương vụ sẽ được hoàn tất ngay trong tuần này sau khi các thủ tục cuối cùng được thông qua".

Trước đó, Brentford xác nhận hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng sớm, dù Henderson vẫn còn một năm giao kèo. Điều này giúp cựu đội trưởng Liverpool trở thành cầu thủ tự do và mở đường cho Chelsea chiêu mộ mà không phải trả phí chuyển nhượng.

Trong thông báo chia tay, Henderson chia sẻ: "Tôi rời Brentford với lòng biết ơn vì cơ hội mà CLB dành cho mình. Được trở lại Premier League là điều rất quan trọng và Brentford giúp tôi thực hiện điều đó. Tôi sẽ luôn trân trọng quãng thời gian tại đây".

Mùa giải trước, Henderson ra sân 34 trận trên mọi đấu trường, góp công giúp Brentford cán đích ở vị trí thứ 9 tại Premier League. Anh cũng góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 nhưng chỉ thi đấu một trận trước khi bị gãy tay trong lúc ăn mừng chiến thắng.

Việc chiêu mộ Henderson cho thấy Chelsea đang thay đổi chiến lược chuyển nhượng. Sau nhiều năm ưu tiên các cầu thủ trẻ, đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu hướng đến những ngôi sao giàu kinh nghiệm để cân bằng đội hình.

Trước Henderson, Chelsea cũng hoàn tất ký hợp đồng với Danny Welbeck. Đội bóng thành London kỳ vọng bộ đôi kỳ cựu người Anh sẽ mang đến bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ dưới thời HLV Xabi Alonso trong mùa giải mới.

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Minh Nghi

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