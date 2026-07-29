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Thể thao

Welbeck gia nhập Chelsea

  • Thứ tư, 29/7/2026 15:39 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chelsea hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck từ Brighton với mức giá rơi vào khoảng 3,5 triệu bảng.

Chelsea gây bất ngờ với Welbeck.

Thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận bằng cụm từ quen thuộc "Here we go". Theo nhà báo người Italy, Welbeck thống nhất các điều khoản cá nhân với Chelsea và sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Bước tiếp theo là kiểm tra y tế trước khi thương vụ được công bố.

Đáng chú ý, Brighton chỉ chấp thuận để chân sút người Anh ra đi sau khi nhận được đề nghị chính thức từ chính Welbeck. Chính anh cũng bày tỏ mong muốn chuyển đến sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Đáng chú ý, Chelsea cũng tiến rất gần đến việc hoàn tất thêm một bản hợp đồng đáng chú ý khác là Jordan Henderson. Tiền vệ kỳ cựu người Anh được kỳ vọng sớm cập bến đội bóng thành London trong thời gian tới.

Quyết định theo đuổi Welbeck nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ HLV Xabi Alonso. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trực tiếp trao đổi với ban lãnh đạo về nhu cầu bổ sung một trung phong giàu kinh nghiệm, đủ khả năng thích nghi với môi trường Premier League.

Dù bước sang tuổi 35, Welbeck vẫn duy trì phong độ ổn định trong màu áo Brighton mùa giải vừa qua. Tiền đạo người Anh ra sân 40 trận trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn và đóng góp 2 pha kiến tạo, trở thành một trong những nhân tố nổi bật trên hàng công của đội chủ sân Amex.

Không chỉ sở hữu khả năng săn bàn hiệu quả, Welbeck còn được đánh giá cao ở kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao sau nhiều năm khoác áo MU, Arsenal và đội tuyển Anh. Đây là những yếu tố khiến Chelsea tin rằng anh có thể hỗ trợ, dìu dắt dàn cầu thủ trẻ đang được Alonso xây dựng.

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Minh Nghi

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