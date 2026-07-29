Quyết định tàn nhẫn của Alonso

HLV Xabi Alonso rút Omari Kellyman khỏi sân chỉ 19 phút sau khi tung cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị ở trận giao hữu tiền mùa giải giữa Chelsea và Western Sydney Wanderers.

Omari Kellyman chỉ góp mặt trên sân trong 19 phút.

Trong chuyến du đấu hè tại Australia và châu Á, Chelsea khởi đầu bằng màn so tài với Western Sydney Wanderers tại Sydney vào ngày 28/7. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 2-2, trước khi Xabi Alonso bắt đầu thử nghiệm đội hình.

Ngay đầu hiệp hai, chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa Omari Kellyman vào thay Ryan Kavuma-McQueen nhằm tăng sức sáng tạo cho hàng công. Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi chỉ hiện diện trên sân vỏn vẹn 19 phút trước khi nhường chỗ cho thần đồng người Brazil Estevao.

Quyết định cứng rắn của Alonso nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy tân thuyền trưởng Chelsea sẵn sàng đưa ra những lựa chọn quyết liệt trong quá trình đánh giá lực lượng trước mùa giải mới.

Kellyman gia nhập Chelsea từ Aston Villa vào mùa hè 2024 với mức phí 19 triệu bảng. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của anh tại Stamford Bridge gần như bị hủy hoại bởi những chấn thương liên tiếp, khiến cầu thủ này không có nhiều cơ hội dưới thời Enzo Maresca.

Mùa trước, Kellyman được đem cho Cardiff City mượn và để lại dấu ấn với 11 bàn thắng sau 36 lần ra sân tại Championship. Dù vậy, việc chỉ được thi đấu chưa đầy 20 phút rồi bị thay ra cho thấy tiền vệ trẻ sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn chiếm được niềm tin của Alonso.

Trở lại với trận giao hữu, Chelsea giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 6-4.