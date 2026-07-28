Ferdinand kêu Welbeck từ chối Chelsea

Cựu danh thủ Rio Ferdinand công khai kêu gọi Danny Welbeck trở lại Manchester United, bất chấp tiền đạo kỳ cựu đang nằm trong kế hoạch tăng cường nhân sự của Chelsea.

Welbeck đang ở rất gần Chelsea. Ảnh: Reuters.

Sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Brighton với 13 bàn thắng tại Premier League, Danny Welbeck bất ngờ trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge mở đàm phán nhằm chiêu mộ tiền đạo 35 tuổi, người vừa lỡ cơ hội góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Chelsea đang thay đổi chiến lược nhân sự dưới thời HLV Xabi Alonso. Thay vì chỉ tập trung vào những tài năng trẻ như các kỳ chuyển nhượng trước, đội bóng thành London muốn bổ sung thêm các cầu thủ giàu kinh nghiệm để cân bằng đội hình.

Bên cạnh Jordan Henderson, Welbeck được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của "The Blues". Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ Rio Ferdinand. Cựu trung vệ Manchester United cho rằng đồng đội cũ nên từ chối lời mời từ Chelsea để trở lại Old Trafford.

Trên mạng xã hội X, Ferdinand nhắn nhủ: "Welbs... Hãy bỏ qua lời đề nghị đó và trở về nhà. Mùa tới Manchester sẽ có Champions League". Lời kêu gọi này của Ferdinand nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và chưa đầy một ngày đã vượt mốc 2,3 triệu view trên X.

Bài đăng của Ferdinand kêu gọi Welbeck quay lại MU thay vì nhận lời đề nghị từ Chelsea.

Welbeck trưởng thành từ học viện Manchester United và từng ghi 29 bàn thắng cho đội một trước khi chia tay vào năm 2014. Dù sự nghiệp sau đó đưa anh qua Arsenal, Watford rồi Brighton, tiền đạo này vẫn được nhiều CĐV "Quỷ đỏ" dành tình cảm đặc biệt.

Dù vậy, khả năng Welbeck tái hợp MU hiện không cao. Sau kỳ chuyển nhượng hè, HLV Michael Carrick ưu tiên nâng cấp tuyến giữa hơn là bổ sung hàng công.

Đội chủ sân Old Trafford đã chi 50 triệu bảng để đưa Andrey Santos về từ Chelsea, sau đó kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 35 triệu bảng của Youri Tielemans từ Aston Villa. Trước đó, thủ môn Karl Darlow cũng đã cập bến đội bóng.

Ở tuyến trên, Carrick đã có trong tay Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Joshua Zirkzee. Vì vậy, MU chưa xem việc đưa Welbeck trở lại là ưu tiên, dù lời kêu gọi của Ferdinand nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Mbappe: 'Tôi thà không giữ kỷ lục World Cup để được đá chung kết' Sau thất bại ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Kylian Mbappe khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi kỷ lục ghi bàn mọi thời đại để được cùng tuyển Pháp chơi trận chung kết.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD