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Thể thao

Chelsea gây sốc với Welbeck

  • Thứ ba, 28/7/2026 05:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Chelsea đã đạt thỏa thuận cá nhân với Danny Welbeck và đang nỗ lực đàm phán với Brighton & Hove Albion nhằm sớm đưa anh về sân Stamford Bridge.

Danny Welbeck bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Chelsea.

Đại diện phía Tây London đang tích cực đàm phán phí chuyển nhượng với Brighton để sớm hoàn tất thương vụ. Phía "Chim mòng biển" khẳng định sẽ không ngăn cản chân sút người Anh ra đi nếu các bên đạt được sự thống nhất về tài chính.

Quyết định theo đuổi Welbeck nhận được sự ủng hộ từ huấn luyện viên Xabi Alonso. Nhà cầm quân 44 tuổi trực tiếp thảo luận với ban lãnh đạo về nhu cầu bổ sung một trung phong dày dặn kinh nghiệm tại Premier League. Cựu cầu thủ Manchester United được đánh giá là lựa chọn ưu tiên nhờ khả năng đảm bảo sự ổn định và hỗ trợ dẫn dắt đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ của Chelsea hiện tại.

Bất chấp vấn đề tuổi tác, Welbeck vừa trải qua một mùa giải tương đối tốt trong màu áo Brighton. Tiền đạo người Anh bỏ túi 40 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 14 bàn và 2 đường kiến tạo.

Hiệu suất săn bàn cùng sự bền bỉ của ngôi sao 35 tuổi là lý do chính khiến Chelsea tin tưởng anh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công. Hiện tại, "The Blues" tự tin sẽ sớm chốt hạ mức phí cuối cùng với Brighton để chính thức ra mắt bản hợp đồng mới này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Biểu cảm của Thiago Silva khi chứng kiến Chelsea thảm bại Danh thủ Brazil có mặt trên sân Stamford Bridge để theo dõi màn đọ sức giữa đội bóng cũ Chelsea với đối thủ Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League đêm 4/5, Chelsea nhận thất bại 1-3 và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

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Huy Trưởng

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