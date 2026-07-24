Chelsea sắp cán mốc 300 triệu bảng chuyển nhượng

Chelsea tiếp tục cho thấy tham vọng mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi tiến rất gần đến việc chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace.

Lacroix có thể là tân binh tiếp theo của Chelsea.

Theo Sky Sports, đội chủ sân Stamford Bridge đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán với Crystal Palace. Thương vụ được cho là có giá trị khoảng 64 triệu bảng, qua đó đưa Lacroix trở thành một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng năm nay.

Lacroix được đánh giá là mảnh ghép quan trọng cho hàng phòng ngự Chelsea nhờ tốc độ, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu tại Premier League trong màu áo Crystal Palace.

Nếu hoàn tất, khoản phí dành cho Lacroix sẽ nâng tổng số tiền Chelsea bỏ ra trong mùa hè này lên khoảng 320 triệu bảng. Trước đó, đội bóng thành London xác nhận chi 256 triệu bảng để mang về hàng loạt tân binh theo yêu cầu của HLV Xabi Alonso.

Nhóm cầu thủ mới này bao gồm Morgan Rogers (117 triệu bảng), Marco Palestra (48 triệu bảng), Geovany Quenda (42 triệu bảng), Denner (8,5 triệu bảng) và Dastan Satpaev (2,05 triệu bảng).

Dù vậy, mức chi khổng lồ này cũng đi kèm với những động thái cân bằng tài chính. Theo thống kê, Chelsea thu về khoảng 150 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè này.

"The Blues" cũng thanh lý thành công Andrey Santos, Marc Cucurella và Tyrique George, đồng thời cho Aston Villa mượn Alejandro Garnacho kèm điều khoản mua đứt. Nguồn thu này giúp đội bóng giảm đáng kể áp lực về Luật Công bằng tài chính (PSR), đồng thời tạo thêm khoảng trống trong quỹ lương để tiếp tục bổ sung lực lượng.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.