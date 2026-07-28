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Thể thao

Ronaldo chốt ngày chia tay tuyển Bồ Đào Nha?

  • Thứ ba, 28/7/2026 06:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo nhiều nguồn tin, hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của Cristiano Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha sắp đi đến hồi kết ngay tháng 9 tới.

Ronaldo sẽ chia tay tuyển quốc gia vào cuối tháng 9.

Ronaldo là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử. Anh gây dựng tên tuổi trong 6 năm khoác áo MU trước khi chuyển sang Real Madrid vào năm 2009 với mức phí kỷ lục thời điểm đó là 80 triệu bảng. Sau đó, CR7 tiếp tục chinh phục Juventus, trở lại Old Trafford trong thời gian ngắn trước khi gia nhập Al-Nassr tại Saudi Arabia.

Mùa hè vừa qua, Ronaldo góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Dù ghi 3 bàn, anh vẫn chưa thể hiện thực hóa giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng danh giá khi Bồ Đào Nha dừng bước và Tây Ban Nha sau đó lên ngôi vô địch.

Sau thất bại, từng xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Ronaldo sẽ thi đấu đến EURO 2028, thậm chí hướng tới World Cup 2030 trên sân nhà. Tuy nhiên, siêu sao 41 tuổi được cho là sẽ chơi trận quốc tế cuối cùng khi Bồ Đào Nha tiếp đón Xứ Wales tại UEFA Nations League vào ngày 24/9.

Trận đấu ở Jose Alvalade, sân nhà của Sporting Lisbon và nơi Ronaldo trưởng thành, sẽ là màn chia tay đầy ý nghĩa của chủ nhân 5 Quả bóng vàng với đội tuyển quốc gia.

Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha năm 2003 trong chiến thắng 1-0 trước Kazakhstan. Đến nay, anh có 233 lần khoác áo đội tuyển, ghi 146 bàn, đồng thời giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá quốc tế. Lionel Messi xếp sau với 207 trận cho Argentina.

Dù chưa vô địch World Cup, Ronaldo vẫn góp công lớn giúp Bồ Đào Nha giành những danh hiệu quan trọng, nổi bật là chức vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League, qua đó khẳng định vị thế của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

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Minh Nghi

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