Chelsea thắng 6-4 trong ngày hàng thủ báo động

Joao Pedro lập hat-trick trong 9 phút, giúp Chelsea ngược dòng hạ Western Sydney Wanderers ở trận giao hữu đầu tiên dưới thời Xabi Alonso.

Joao Pedro ghi ba bàn trong 9 phút, giúp Chelsea thắng ngược Western Sydney Wanderers 6-4.

Chelsea khởi đầu chuyến du đấu Australia bằng chiến thắng 6-4 trước Western Sydney Wanderers chiều 28/7. Kết quả mang lại nhiều tín hiệu tích cực trên hàng công, nhưng cũng phơi bày những vấn đề lớn trong hệ thống phòng ngự của đội bóng thành London.

HLV Xabi Alonso sử dụng đội hình xuất phát giàu tính thử nghiệm, với nhiều cầu thủ trẻ như Dastan Satpayev, Olutayo Subuloye, Reggie Walsh và Ryan Kavuma-McQueen. Chelsea nhập cuộc thuận lợi khi Satpayev mở tỷ số ngay phút 6.

Tuy nhiên, lợi thế của đại diện Premier League không kéo dài. Những sai sót trong khâu tổ chức phòng ngự giúp Western Sydney Wanderers ghi liền hai bàn và vượt lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Dario Essugo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Alonso tung hàng loạt trụ cột vào sân, trong đó có Cole Palmer, Joao Pedro, Jamie Gittens, Estevao và Wesley Fofana. Dù vậy, Chelsea vẫn để đối thủ nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 62.

Gittens nhanh chóng gỡ hòa sau đường kiến tạo của Joao Pedro. Tuy nhiên, sai lầm chuyền bóng của Estevao tiếp tục đặt Chelsea vào thế khó, tạo điều kiện để Awan Lual ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn 4-3 ở phút 78.

Đó cũng là thời điểm Joao Pedro lên tiếng. Tiền đạo Brazil ghi ba bàn liên tiếp ở các phút 80, 85 và 89, hoàn tất cú hat-trick chỉ trong 9 phút để giúp Chelsea thắng ngược 6-4. Palmer góp dấu giày với đường kiến tạo cho bàn nâng tỷ số lên 5-4.

Chelsea để thủng lưới bốn lần trong trận giao hữu đầu tiên dưới thời HLV Xabi Alonso.

Màn trình diễn của Joao Pedro là điểm sáng lớn nhất trong trận đấu đầu tiên của Chelsea dưới thời Alonso. Tiền đạo này không chỉ trực tiếp ghi ba bàn mà còn cho thấy khả năng kết nối tốt với các vệ tinh trên hàng công.

Ngược lại, việc thủng lưới bốn lần trước một đại diện A-League là lời cảnh báo rõ ràng. Chelsea để lộ nhiều khoảng trống khi mất bóng, xử lý thiếu an toàn dưới áp lực và thường xuyên bị đối thủ khai thác trong các tình huống chuyển trạng thái.

Một trận giao hữu không đủ để đưa ra kết luận về hệ thống mới của Alonso. Dù vậy, chiến thắng 6-4 cho thấy nhiệm vụ của nhà cầm quân người Tây Ban Nha khá rõ ràng: duy trì sức mạnh tấn công, đồng thời nhanh chóng gia cố cấu trúc phòng ngự trước khi mùa giải bắt đầu.