Chelsea bất ngờ muốn có Henderson?

Chelsea được cho là dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Jordan Henderson khi tiền vệ kỳ cựu có thể rời Brentford theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chelsea được cho là đang cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Henderson. Ảnh: Reuters.

Theo SunSport, đội chủ sân Stamford Bridge muốn bổ sung kinh nghiệm cho đội hình và xem cựu đội trưởng Liverpool là lựa chọn phù hợp.

Henderson gia nhập Brentford theo hợp đồng hai năm vào mùa hè năm ngoái sau quãng thời gian khoác áo Ajax. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Keith Andrews được cho là sẵn sàng để tiền vệ 36 tuổi ra đi theo dạng tự do nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Chelsea không phải CLB duy nhất theo đuổi Henderson. Hai đội bóng khác tại Premier League cũng bày tỏ sự quan tâm trong bối cảnh tuyển thủ Anh vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và khả năng tạo ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Nguồn tin cho biết chiến lược chuyển nhượng của Chelsea đã thay đổi đáng kể so với những mùa gần đây. Sau giai đoạn tập trung chiêu mộ các tài năng trẻ, đội bóng thành London muốn bổ sung thêm những cầu thủ giàu bản lĩnh. Trước Henderson, Chelsea từng nhắm Granit Xhaka và mới đây tiếp tục được liên hệ với Danny Welbeck. John Stones cũng nằm trong tầm ngắm, dù trung vệ này được cho là ưu tiên chuyển sang Serie A.

Henderson trưởng thành từ Sunderland trước khi gia nhập Liverpool năm 2011. Trong 12 năm ở Anfield, anh kế nhiệm Steven Gerrard làm đội trưởng và giành gần như mọi danh hiệu lớn, gồm Premier League, Champions League, FA Cup, hai League Cup và FIFA Club World Cup.

Sau quãng thời gian không thành công tại Al-Ettifaq, Henderson trở lại châu Âu khoác áo Ajax đầu năm 2024, rồi hồi hương đầu quân cho Brentford. Anh góp công giúp "Bầy ong" kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9.

Dù chỉ có một lần vào sân từ ghế dự bị tại World Cup 2026 trong trận gặp Panama, Henderson vẫn được HLV Thomas Tuchel đánh giá cao về vai trò thủ lĩnh. Tiền vệ 90 lần khoác áo tuyển Anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy tay gặp phải sau trận tranh hạng ba với Mexico.

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