Cầu thủ Anh ngã chúi đầu, nhập viện khẩn cấp dù không thi đấu

Sáng 6/7, Jordan Henderson không thi đấu phút nào nhưng rời sân bằng cáng sau cú ngã mạnh khi ăn mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Henderson bị vấp khi cố nhảy qua bảng quảng cáo.

Dù không được HLV Thomas Tuchel tung vào sân, Henderson vẫn hòa mình vào màn ăn mừng cùng các đồng đội trước khu vực khán đài của CĐV Anh tại sân Azteca. Tuy nhiên, trong lúc cố vượt qua bảng quảng cáo, anh mất thăng bằng, ngã chúi đầu xuống đất với lực rất mạnh.

Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy cầu thủ 36 tuổi nằm bất động sau cú ngã, buộc đội ngũ y tế phải lập tức vào sân sơ cứu. Henderson sau đó được cố định trên cáng và đưa thẳng vào bệnh viện trong sự lo lắng của toàn đội.



Theo The Sun, tiền vệ thuộc biên chế Brentford được cho là gặp chấn thương ở cánh tay. Một số hình ảnh còn ghi lại cảnh anh phải thở oxy trong lúc được đưa vào đường hầm. Hiện mức độ nghiêm trọng của chấn thương chưa được xác định.

Đội trưởng Harry Kane cũng tiết lộ nguyên nhân khiến người đồng đội gặp nạn. Với giọng nói khàn đặc sau trận đấu, anh hài hước chia sẻ: "Hendo vừa bị ngã ở bên đó. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi".

Đoạn quay chậm sau đó xác nhận Henderson bị vấp khi cố nhảy qua bảng quảng cáo và tiếp đất trong tư thế rất nguy hiểm.

Sự cố hy hữu khép lại ngày thi đấu kịch tính của tuyển Anh. Sau hơn 11 phút bù giờ nghẹt thở, tuyển Anh bảo toàn chiến thắng 3-2 để giành quyền vào tứ kết gặp Na Uy.

Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trước Anh Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.