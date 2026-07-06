Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ Anh ngã chúi đầu, nhập viện khẩn cấp dù không thi đấu

  • Thứ hai, 6/7/2026 11:15 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Sáng 6/7, Jordan Henderson không thi đấu phút nào nhưng rời sân bằng cáng sau cú ngã mạnh khi ăn mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Henderson bị vấp khi cố nhảy qua bảng quảng cáo.

Dù không được HLV Thomas Tuchel tung vào sân, Henderson vẫn hòa mình vào màn ăn mừng cùng các đồng đội trước khu vực khán đài của CĐV Anh tại sân Azteca. Tuy nhiên, trong lúc cố vượt qua bảng quảng cáo, anh mất thăng bằng, ngã chúi đầu xuống đất với lực rất mạnh.

Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy cầu thủ 36 tuổi nằm bất động sau cú ngã, buộc đội ngũ y tế phải lập tức vào sân sơ cứu. Henderson sau đó được cố định trên cáng và đưa thẳng vào bệnh viện trong sự lo lắng của toàn đội.

Theo The Sun, tiền vệ thuộc biên chế Brentford được cho là gặp chấn thương ở cánh tay. Một số hình ảnh còn ghi lại cảnh anh phải thở oxy trong lúc được đưa vào đường hầm. Hiện mức độ nghiêm trọng của chấn thương chưa được xác định.

Đội trưởng Harry Kane cũng tiết lộ nguyên nhân khiến người đồng đội gặp nạn. Với giọng nói khàn đặc sau trận đấu, anh hài hước chia sẻ: "Hendo vừa bị ngã ở bên đó. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi".

Đoạn quay chậm sau đó xác nhận Henderson bị vấp khi cố nhảy qua bảng quảng cáo và tiếp đất trong tư thế rất nguy hiểm.

Sự cố hy hữu khép lại ngày thi đấu kịch tính của tuyển Anh. Sau hơn 11 phút bù giờ nghẹt thở, tuyển Anh bảo toàn chiến thắng 3-2 để giành quyền vào tứ kết gặp Na Uy.

Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trước Anh Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Tuyển Anh thắng điên rồ, Tuchel đáp trả tất cả

Trong ngày bị đẩy đến giới hạn bởi Mexico, tuyển Anh không thắng bằng vẻ hào nhoáng mà bằng sự lì lợm của một đội bóng lớn.

1 giờ trước

Ochoa bật khóc khi thua tuyển Anh

Sáng 6/7, thủ thành Guillermo Ochoa không kìm được cảm xúc với đôi mắt đỏ hoe khi Mexico thua 2-3 trước tuyển Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026.

1 giờ trước

Khoảnh khắc cầu thủ Arsenal bị Haaland húc văng gây phẫn nộ

Sáng 6/7, Erling Haaland chứng minh anh là khắc tinh của Gabriel Magalhaes trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

1 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Cầu thủ Anh Cầu thủ Anh

Đọc tiếp

Ancelotti mat tat ca sau nuoc co Neymar hinh anh

Ancelotti mất tất cả sau nước cờ Neymar

13 phút trước 11:19 6/7/2026

0

Truyền thông Brazil đồng loạt chỉ trích Carlo Ancelotti sau thất bại trước Na Uy, cho rằng quyết định đưa Neymar vào sân là bước ngoặt khiến "Selecao" sụp đổ.

Kane di vao lich su theo cach kho tin hinh anh

Kane đi vào lịch sử theo cách khó tin

16 phút trước 11:16 6/7/2026

0

Harry Kane vừa đi vào lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 vừa ghi bàn vừa trực tiếp mang về quả phạt đền cho đối phương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý